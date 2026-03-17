Bogotá se ilumina con la Carrera Nocturna 10K: así será el evento

La capital colombiana alista los últimos detalles para uno de los eventos deportivos más esperados del primer semestre: la Carrera Nocturna 10K, que se realizará este domingo 22 de marzo.

La competencia, conocida como Enel Night Race 10K, llega a su edición número 12 y marca el inicio del calendario de la Federación Colombiana de Atletismo en el centro del país.

Bajo el lema “Saca la energía que llevas dentro”, miles de corredores se darán cita en una experiencia que combina deporte, recreación y ciudad, con un recorrido que transforma las calles de Bogotá en una pista iluminada.

El punto de encuentro será la Plazoleta Alfiles, ubicada en la Avenida Calle 26 con carrera 60. El ingreso para los participantes estará habilitado desde las 5:00 p.m., seguido por sesiones de calentamiento desde las 5:15 p.m.

La salida oficial está programada para las 7:00 p.m., en un ambiente que promete música, luces y una atmósfera diferente a las carreras tradicionales.

Carrera Nocturna en Bogotá 2026: horarios, recorrido y puntos clave

El recorrido de la competencia incluirá importantes vías del occidente de la ciudad, como la Avenida Esperanza, la paralela de la calle 26 y la calle 24A, entre las carreras 51 y 69D. Este trazado ha sido diseñado para ofrecer seguridad, fluidez y una experiencia atractiva para los participantes.

A lo largo del circuito, los corredores contarán con cuatro “puntos de energía”, ubicados cada dos kilómetros. En estos espacios se ofrecerán servicios esenciales como hidratación, unidades sanitarias, atención médica, ambulancias y módulos de estabilización, con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Además, la organización ha enfatizado en la importancia de la participación responsable. Entre las recomendaciones se destaca atender las señales del cuerpo, seguir las indicaciones del personal logístico, auxiliar a otros corredores en caso de emergencia y mantener actualizada la información médica en el número de competencia.

Carrera Nocturna Bogotá: últimas inscripciones y actividades previas

El proceso de inscripción en línea estará disponible hasta la medianoche del martes 17 de marzo a través de la página oficial del evento. Sin embargo, quienes no alcancen a registrarse digitalmente tendrán una última oportunidad durante el “Night Race Glow Fest”.

Esta feria se realizará en el Centro Comercial Mall Plaza NQS, donde los participantes podrán reclamar su kit de competencia y acceder a una oferta comercial y deportiva. El evento estará abierto los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo.

Como antesala a la carrera, el miércoles 18 de marzo se llevará a cabo el último entrenamiento presencial gratuito. La jornada incluirá una charla precompetitiva y ejercicios de fortalecimiento, programados para las 7:00 p.m. en la terraza del mismo centro comercial.

La Carrera Nocturna 10K se ha consolidado como una de las pruebas más llamativas del país, al reunir tanto a atletas experimentados como a aficionados que buscan vivir una experiencia distinta en la ciudad.

Con el cierre de inscripciones y la expectativa en aumento, Bogotá se prepara para una jornada donde el deporte y la energía nocturna serán protagonistas, en un evento que sigue ganando espacio en la agenda atlética nacional.