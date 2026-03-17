“No se puede descartar una colisión”: Aerocivil reveló informe de uno de los incidentes en pistas de El Dorado

La Aeronáutica Civil entregó nuevas declaraciones sobre el incidente ocurrido el 20 de febrero en el Aeropuerto El Dorado, revelando que el cruce de un helicóptero militar en pista pudo haber terminado en una colisión aérea. El organismo fue enfático en señalar que la situación implicó un riesgo real para las operaciones, más allá de lo inicialmente percibido.

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Según los investigadores, no existe certeza de que el desenlace hubiera sido seguro si el avión comercial hubiera continuado su maniobra de despegue. “No hay espacio para poder afirmar que no hubiera habido un conflicto”, advirtieron, al referirse a la posibilidad de un mid-air collision, término técnico que describe el encuentro de trayectorias entre dos aeronaves.

Autoridades advierten sobre escenario de posible colisión

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, la coincidencia en las trayectorias del avión de LATAM Airlines y el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana generó un escenario crítico que pudo escalar a una emergencia mayor.

El informe recalca que la situación se produjo por una cadena de errores, descartando una causa única. Además, las autoridades destacaron que la decisión del piloto del vuelo comercial de abortar el despegue fue determinante para evitar consecuencias más graves.

Nuevos incidentes refuerzan preocupación en El Dorado

Las declaraciones también se dan en medio de un contexto de repetición de eventos similares. Actualmente se está investigando otro caso ocurrido el 13 de marzo, cuando un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia ingresó en dos ocasiones a las pistas del aeropuerto.

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Ante este panorama, la Aeronáutica Civil de Colombia anunció que actualizará la reglamentación vigente para reforzar los protocolos de seguridad y evitar que se repitan situaciones similares. El objetivo, según indicaron, es reducir riesgos y mejorar la coordinación entre operaciones aéreas civiles y militares.