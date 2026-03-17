CANAL RCN
Colombia Video

“No se puede descartar una colisión”: Aerocivil reveló informe de uno de los incidentes en pistas de El Dorado

Autoridades advierten que no se puede descartar un choque entre aeronaves y confirman que el caso se originó por una cadena de errores operacionales.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
01:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Aeronáutica Civil entregó nuevas declaraciones sobre el incidente ocurrido el 20 de febrero en el Aeropuerto El Dorado, revelando que el cruce de un helicóptero militar en pista pudo haber terminado en una colisión aérea. El organismo fue enfático en señalar que la situación implicó un riesgo real para las operaciones, más allá de lo inicialmente percibido.

Revelan cuál fue la causa del incidente en el que avión casi se cruza con helicóptero en El Dorado
RELACIONADO

Revelan cuál fue la causa del incidente en el que avión casi se cruza con helicóptero en El Dorado

Según los investigadores, no existe certeza de que el desenlace hubiera sido seguro si el avión comercial hubiera continuado su maniobra de despegue. “No hay espacio para poder afirmar que no hubiera habido un conflicto”, advirtieron, al referirse a la posibilidad de un mid-air collision, término técnico que describe el encuentro de trayectorias entre dos aeronaves.

Autoridades advierten sobre escenario de posible colisión

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, la coincidencia en las trayectorias del avión de LATAM Airlines y el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana generó un escenario crítico que pudo escalar a una emergencia mayor.

El informe recalca que la situación se produjo por una cadena de errores, descartando una causa única. Además, las autoridades destacaron que la decisión del piloto del vuelo comercial de abortar el despegue fue determinante para evitar consecuencias más graves.

Nuevos incidentes refuerzan preocupación en El Dorado

Las declaraciones también se dan en medio de un contexto de repetición de eventos similares. Actualmente se está investigando otro caso ocurrido el 13 de marzo, cuando un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia ingresó en dos ocasiones a las pistas del aeropuerto.

Aeronáutica Civil abre investigación por helicóptero que cruzó sin autorización la pista en El Dorado
RELACIONADO

Aeronáutica Civil abre investigación por helicóptero que cruzó sin autorización la pista en El Dorado

Ante este panorama, la Aeronáutica Civil de Colombia anunció que actualizará la reglamentación vigente para reforzar los protocolos de seguridad y evitar que se repitan situaciones similares. El objetivo, según indicaron, es reducir riesgos y mejorar la coordinación entre operaciones aéreas civiles y militares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Extraña llamada del ingeniero David Acosta a su familia: dio pistas de lo que pasó

Indígenas

Denuncian el riesgo de 180 menores en movilización indígena de La Alpujarra, en Medellín

Fiscalía General de la Nación

Fiscal general reveló preocupante situación alrededor del caso Miguel Uribe

Otras Noticias

Atletismo

Bogotá se ilumina con la Carrera Nocturna 10K: así será el evento

La Carrera Nocturna vuelve a Bogotá con miles de corredores: todo lo que debe saber.

EPS

Acemi explica los riesgos de liquidar las EPS intervenidas como sugirió el presidente Petro

El gremio alerta sobre un posible colapso del sistema de salud si millones de usuarios son concentrados en una sola entidad sin capacidad operativa.

Armada Nacional

Armada Nacional abre convocatoria para técnicos, tecnólogos y profesionales: requisitos y cómo aplicar

Artistas

Juancho de la Espriella fue internado de urgencia: esto se sabe

Donald Trump

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.