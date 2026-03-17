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Acemi explica los riesgos de liquidar las EPS intervenidas como sugirió el presidente Petro

El gremio alerta sobre un posible colapso del sistema de salud si millones de usuarios son concentrados en una sola entidad sin capacidad operativa.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
01:23 p. m.
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Tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro de las EPS en Colombia, Acemi, el gremio de las entidades promotoras de salud advirtió sobre un panorama crítico si se concreta el traslado masivo de afiliados hacia la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país.

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De acuerdo con la presidenta de la agremiación, Ana María Vesga, en diálogo con Noticias RCN, existe preocupación frente a la posibilidad de que siete EPS intervenidas, que actualmente concentran cerca de 12 millones de afiliados, sean liquidadas.

En ese escenario, los usuarios podrían ser trasladados a la Nueva EPS, lo que elevaría su número total de afiliados a cerca de 24 millones, es decir, casi la mitad de la población del país.

Riesgos de concentración en la Nueva EPS

El principal cuestionamiento del gremio radica en la capacidad operativa de la Nueva EPS para asumir una carga de esta magnitud. Según Vesga, actualmente la entidad ya enfrenta dificultades en la prestación del servicio, con múltiples quejas, reclamos y acciones judiciales por parte de los usuarios.

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La situación se agrava al considerar que la Nueva EPS no cuenta con estados financieros actualizados desde 2023, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad.

En términos técnicos, duplicar la cantidad de afiliados sin una expansión proporcional de infraestructura, talento humano y recursos financieros podría desencadenar una crisis en la atención en salud.

Desde Acemi, la advertencia es contundente: concentrar millones de usuarios en una sola entidad sin la capacidad organizacional adecuada podría afectar directamente la calidad del servicio y poner en riesgo la vida de los pacientes.

Intervenciones a EPS: entre recuperación y deterioro

Otro punto crítico señalado por el gremio tiene que ver con el balance de las intervenciones realizadas por el Gobierno en los últimos tres años. Aunque estas medidas buscan recuperar entidades con problemas financieros y operativos, Vesga sostiene que los resultados han sido negativos.

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Según cifras expuestas, las EPS intervenidas acumulan un patrimonio negativo de 12,5 billones de pesos, lo que evidencia un deterioro estructural. Además, estas entidades concentran los mayores niveles de quejas, tutelas y reclamaciones dentro del sistema de salud colombiano.

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