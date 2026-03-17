Armada Nacional abre convocatoria para técnicos, tecnólogos y profesionales: requisitos y cómo aplicar

La Armada Nacional de Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria dirigida a técnicos, tecnólogos y profesionales que deseen formarse y vincularse laboralmente a la institución.

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Esta oferta incluye programas de formación como grumete y cadete en el cuerpo administrativo, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional dentro de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria está orientada a ciudadanos colombianos, hombres y mujeres, que cumplan con requisitos académicos específicos y condiciones físicas y legales.

¿Qué incluye la convocatoria de la Armada Nacional?

El proceso contempla dos líneas principales de formación: el curso de grumete y el curso de cadete administrativo. En el caso del programa de grumete, enfocado en suboficiales administrativos, pueden aplicar personas con formación técnica o tecnológica en áreas como audiovisuales, cocina, diseño gráfico, música en distintas especialidades, regencia de farmacia, seguridad y salud en el trabajo, archivística, comunicación social, criminalística, promoción social y locución, entre otras.

Este curso tiene una duración de seis meses y se desarrolla en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Entre los requisitos se encuentran ser colombiano, tener menos de 29 años, contar con título aprobado por el Ministerio de Educación, presentar las pruebas Saber TyT con puntaje mínimo exigido, saber nadar y cumplir con condiciones como estatura mínima y ausencia de antecedentes judiciales o disciplinarios.

Por su parte, el curso de cadete administrativo está dirigido a profesionales en áreas como medicina, psicología, odontología, bacteriología, derecho, comercio exterior y contaduría pública. La formación también tiene una duración de seis meses y se realiza en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, ubicada en Cartagena.

Requisitos y paso a paso para aplicar

Para el curso de cadete, los aspirantes deben ser graduados en programas aprobados por el Ministerio de Educación, contar con tarjeta profesional cuando aplique y haber presentado las pruebas Saber Pro con un puntaje mínimo establecido.

Al igual que en el caso de grumete, se exige no tener antecedentes, cumplir con condiciones físicas como estatura mínima y no tener tatuajes visibles con el uniforme institucional.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal oficial de la Armada. Los interesados deben ingresar al sitio web, dirigirse a la sección de “Programas de Formación”, seleccionar el nivel correspondiente (técnico, tecnólogo o profesional), revisar los requisitos y diligenciar el formulario en la opción de inscripción.