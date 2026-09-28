Economía digital en Colombia: el ecosistema que impulsa a miles de creadores de contenido

La transformación digital ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en la regla principal de los negocios modernos. Sectores tan diversos como el comercio, el turismo, la educación, el entretenimiento y los medios de comunicación dependen cada vez más de modelos basados en tecnología, comunidades digitales y alianzas estratégicas.

En el centro de este movimiento en Colombia se encuentra un ecosistema en plena expansión que busca trascender las métricas de internet para convertirse en una industria estructurada y generadora de oportunidades.

Empresarios como Juan Sebastián Giraldo —fundador y CEO de Instafest Awards, presidente de CREACODI y creador de Wefu Corporation— han impulsado iniciativas orientadas a conectar el talento digital con empresas, instituciones y mercados internacionales.

Lo que en su origen comenzó como plataformas de reconocimiento al talento en redes, hoy evoluciona hacia un robusto engranaje que integra el emprendimiento, la innovación tecnológica y la representación gremial.

Profesionalización y nuevos modelos de negocio

Uno de los mayores retos de la economía digital en el país ha sido la necesidad de estructurar el sector. A través de iniciativas como CREACODI, se ha articulado una red que agrupa a 35.000 creadores distribuidos en 33 seccionales, con el propósito central de fomentar la formación empresarial, la profesionalización de sus actividades y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.

Este crecimiento viene acompañado de desafíos normativos ineludibles. Cuestiones como la contratación formal, la tributación, la protección de los derechos de los creadores y los consumidores, y las responsabilidades comerciales se han vuelto prioritarias para las empresas que operan en este entorno.

Para Giraldo, el reto radica en promover conversaciones sobre regulación y buenas prácticas que fortalezcan la confianza entre marcas, anunciantes, creadores e instituciones.

a meta actual de este ecosistema empresarial es lograr que la creación de contenido deje de depender exclusivamente de la pauta publicitaria tradicional y del número de seguidores. La propuesta apunta a integrar la actividad digital dentro de un circuito más amplio de tecnología, formación y diversificación de ingresos.

Con una mirada que trasciende las fronteras nacionales, estas iniciativas buscan consolidar puentes comerciales entre el talento latinoamericano y los mercados internacionales. En un escenario donde la tecnología redefine permanentemente las relaciones con las audiencias, estructurar la economía digital representa una vía fundamental para transformar el crecimiento de las plataformas en desarrollo económico real para Colombia y la región.