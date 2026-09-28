Nu suma nuevas tiendas para realizar transacciones: estas opciones se suman a D1

Los clientes de Nu Colombia tendrán nuevas opciones para realizar operaciones con dinero en efectivo. La entidad anunció alianzas con dos tiendas con alta presencia en el territorio nacional que permitirán consignar efectivo a las cuentas, en una estrategia que busca ampliar los puntos físicos disponibles para sus usuarios.

Según explicó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, los propios clientes habían manifestado dificultades para encontrar lugares cercanos donde realizar este tipo de operaciones.

¿Cómo funcionarán las consignaciones de efectivo en NU?

Nu Colombia informó que sus clientes podrán utilizar establecimientos de OXXO y Farmatodo como nuevos puntos físicos para consignar efectivo a sus cuentas. La medida amplía la infraestructura disponible para quienes necesitan convertir dinero en efectivo en saldo dentro de su cuenta de Nubank.

La estrategia representa una ampliación de los canales físicos de la entidad, que tradicionalmente ha desarrollado buena parte de su operación mediante la aplicación móvil y canales ditgitales. Así, los usuarios tendrán alternativas adicionales para ingresar efectivo.

¿Cómo retirar dinero de Nubank en las tiendas D1?

Las nuevas alianzas se suman a la opción de retirar dinero de Nu en tiendas D1, habilitada desde el 9 de septiembre. Este servicio permite retirar efectivo directamente en las cajas de los establecimientos utilizando la aplicación de Nu y un código QR, sin necesidad de contar con una tarjeta física.

Para hacer un retiro, el cliente debe dirigirse a una tienda D1 habilitada, informar al cajero el valor que desea retirar y abrir la aplicación de Nu. Allí debe seleccionar “Retirar” y posteriormente elegir la opción “En D1 con QR”.

Después, el cajero genera un código desde el datáfono y el cliente lo escanea con la aplicación de Nu. Una vez revisados los datos, debe autorizar la operación desde el celular. Cuando la transacción queda aprobada, el dinero se entrega directamente en la caja de la tienda.

Nu estableció un límite de hasta $700.000 por transacción para los retiros mediante esta modalidad.