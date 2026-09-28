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WhatsApp limitará los nuevos chats: así puede saber cuántos lleva para no tener problemas

La aplicación anunció una actualización con la que busca reducir el ‘spam’.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 28 de 2026
03:04 p. m.
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La red social WhatsApp está implementando cambios importantes en sus políticas de uso. Uno de los más recientes tiene que ver con limitar la cantidad de conversaciones nuevas que cada usuario puede iniciar mensualmente.

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Esta medida está orientada a reducir el spam (o conversaciones no deseadas) y las prácticas comerciales no autorizadas por la plataforma.

Límite de 150 chats nuevos al mes

WhatsApp, entonces, estableció un límite de 150 chats nuevos por mes por cada cuenta. Los usuarios que alcancen ese límite no podrían iniciar nuevas conversaciones hasta el primer día del mes siguiente.

La actualización ha generado confusión entre múltiples usuarios que han reportado haber recibido notificaciones sobre bloqueos temporales en sus cuentas.

Estos bloqueos responden a que la aplicación ha identificado con el apoyo de inteligencia artificial a los usuarios que podrían estar incurriendo en spam.

Para las personas afectadas, la solución es sencilla y rápida. Tienen que entrar a la plataforma, pedir una revisión de la cuenta y en menos de 24 horas la cuenta volverá a estar como de costumbre.

¿Puede haber bloqueos?

Es importante mencionar que la implementación de las restricciones será gradual, dado que no todos los usuarios verán los cambios simultáneamente. Será para las personas que actualicen la aplicación.

Además, incorporará una herramienta de seguimiento en la sección de ajustes que les permitirá a los ciudadanos monitorear cuántos chats han iniciado durante el mes en curso.

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Detrás de esta actualización, hay un componente estratégico. Los desarrolladores buscan también impulsar WhatsApp Business, la versión empresarial de la compañía diseñada específicamente para facilitar las actividades comerciales de forma regulada sin la necesidad de recurrir a malas prácticas como el ‘spam’.

Los mensajes no deseados son una de las problemáticas más comunes que tienen los usuarios al navegar por WhatsApp, dado que en gran parte de los casos pueden ser chats automatizados por robots para ofrecer productos o servicios que uno no desea.

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