CANAL RCN
Colombia Video

Once cabecillas del ELN fueron condenados por el reclutamiento de 60 menores: se libraron sus órdenes de captura

Las condenas van entre los 20 y once años de prisión y se tramita las respectivas notificaciones rojas de Interpol en su contra.

Felipe Quintero

septiembre 28 de 2026
03:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En primera instancia, fueron condenados a penas entre los once y veinte años de prisión once cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.

De acuerdo con un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, son responsables del reclutamiento de al menos 60 menores de edad, entre los ocho y los 17 años, entre 2004 y 2018.

La investigación sugiere que, una "vez incorporados a la organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos". Hechos en los que tres de ellos habrían perdido la vida.

Además, se "evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual". Incluso, algunas de las menores reclutadas "fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos".

Dos policías fueron asesinados en ataque a una patrulla en Ábrego, Norte de Santander
RELACIONADO

Dos policías fueron asesinados en ataque a una patrulla en Ábrego, Norte de Santander

¿Cómo llegaban a los menores de edad que terminaban incorporando a sus filas?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2004 y 2018, el ELN llegaba a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento a través de engaños, falsas promesas remuneratorias e, incluso, tratando de entablar relaciones sentimentales con las menores.

"En la incorporación", advirtió la Fiscalía, "se verifica que los menores sean aptos físicamente. Les hacen una entrevista, diligencian unos formatos de hoja de vida y registran toda su información: de dónde vienen, con quién viven, quiénes son sus familiares, a qué se dedican y quién los reclutó, con el fin de conocer quién está ingresando a las filas".

Una vez reclutados, los obligaban a cumplir con sus labores con amenazas y actos de violencia física.

¿Por qué una profesora les pidió a niños de primaria dibujar y colorear símbolos del ELN y las Farc? Esto respondió
RELACIONADO

¿Por qué una profesora les pidió a niños de primaria dibujar y colorear símbolos del ELN y las Farc? Esto respondió

Se libraron las órdenes de captura en su contra e inició el trámite de notificación roja en Interpol:

La condena alcanza los 20 años y cuatro meses de prisión contra integrantes del comando central (COCE), como Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’.

También fueron condenados cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra y jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro.

"Los 11 condenados", según la Fiscalía, "fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas. La decisión fue apelada".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aborto

Causa Justa pidió eliminar barreras para acceder al aborto legal en Colombia: estas son las trabas

Ibagué

Luto: joven futbolista colombiano murió en grave accidente de tránsito

Visa

Estados Unidos le revocó la visa a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres

Otras Noticias

Real Madrid

¡Bomba! Futbolista con raíces colombianas firmó con el Real Madrid

El futbolista compartió una foto después de que se oficializó su vínculo contractual con el club 'merengue'.

Comercio

Nu suma nuevas tiendas para realizar transacciones: estas opciones se suman a D1

La entidad anunció nuevas alianzas que amplían los puntos físicos disponibles para sus usuarios.

México

Se reportó fuerte sismo en México hoy 28 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Cuidado personal

Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?

Conciertos

Ticketmaster alerta por entradas falsas para EDC Medellín: así puede evitar fraudes