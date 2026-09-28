Once cabecillas del ELN fueron condenados por el reclutamiento de 60 menores: se libraron sus órdenes de captura

En primera instancia, fueron condenados a penas entre los once y veinte años de prisión once cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.

De acuerdo con un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, son responsables del reclutamiento de al menos 60 menores de edad, entre los ocho y los 17 años, entre 2004 y 2018.

La investigación sugiere que, una "vez incorporados a la organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos". Hechos en los que tres de ellos habrían perdido la vida.

Además, se "evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual". Incluso, algunas de las menores reclutadas "fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos".

¿Cómo llegaban a los menores de edad que terminaban incorporando a sus filas?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2004 y 2018, el ELN llegaba a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento a través de engaños, falsas promesas remuneratorias e, incluso, tratando de entablar relaciones sentimentales con las menores.

"En la incorporación", advirtió la Fiscalía, "se verifica que los menores sean aptos físicamente. Les hacen una entrevista, diligencian unos formatos de hoja de vida y registran toda su información: de dónde vienen, con quién viven, quiénes son sus familiares, a qué se dedican y quién los reclutó, con el fin de conocer quién está ingresando a las filas".

Una vez reclutados, los obligaban a cumplir con sus labores con amenazas y actos de violencia física.

Se libraron las órdenes de captura en su contra e inició el trámite de notificación roja en Interpol:

La condena alcanza los 20 años y cuatro meses de prisión contra integrantes del comando central (COCE), como Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’.

También fueron condenados cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra y jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro.

"Los 11 condenados", según la Fiscalía, "fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas. La decisión fue apelada".