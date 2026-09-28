Florentino Pérez tendrá que responder ante un juzgado por demanda del Barcelona

El conflicto entre el FC Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tendrá un nuevo capítulo en los tribunales españoles. El dirigente madridista y el club azulgrana fueron citados para participar en un acto de conciliación relacionado con la demanda que el Barcelona presentó en junio por unas declaraciones realizadas por Pérez sobre el llamado ‘Caso Negreira’.

El acto de conciliación está programado para el 25 de noviembre en los juzgados 1 y 2 de Madrid, según informaron a AFP fuentes conocedoras del proceso. Esta diligencia constituye un paso previo a una eventual querella por un presunto delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid.

¿Por qué el Barcelona demandó a Florentino Pérez?

El origen del enfrentamiento se encuentra en la rueda de prensa que Florentino Pérez ofreció el 12 de mayo, cuando convocó las elecciones a la presidencia del Real Madrid, proceso que posteriormente ganó. Durante su comparecencia, el dirigente volvió a referirse al ‘Caso Negreira’ y cuestionó las actuaciones del Barcelona.

Al presentar la demanda, el FC Barcelona señaló que buscaba que Pérez se retractara de determinadas manifestaciones que, según la institución, fueron realizadas con conocimiento de su falsedad y resultaban calumniosas y ofensivas. El club también advirtió que, si la demanda no era atendida, avanzaría con una querella criminal.

El ‘Caso Negreira’ corresponde a una investigación de la justicia española sobre los pagos realizados durante casi dos décadas por el Barcelona a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La investigación busca determinar si esos pagos pudieron estar relacionados con la intención de obtener alguna ventaja deportiva.

El Barcelona ha negado que los pagos tuvieran como propósito influir en los arbitrajes y sostiene que correspondían a informes y asesorías sobre cuestiones arbitrales. Por tanto, las acusaciones de Pérez y la posición del club catalán forman parte de un conflicto que también ha tenido repercusiones en el ámbito judicial.

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre el ‘Caso Negreira’?

Durante su intervención de mayo, Pérez calificó el caso como “el más grave de corrupción en el fútbol” y cuestionó los pagos realizados por el Barcelona a empresas de Negreira. También afirmó que durante su etapa al frente del Real Madrid el equipo había ganado siete ligas, pero sostuvo que podría haber conseguido más títulos.

En junio, el Real Madrid trasladó a la UEFA un dossier sobre el ‘Caso Negreira’. El club aseguró entonces que el documento contenía evidencias que, en su interpretación, reforzaban los indicios sobre pagos prolongados y cuya justificación consideraba insuficiente.

Ahora, el acto de conciliación del 25 de noviembre será una instancia para abordar la disputa entre las partes. Si no se produce una solución satisfactoria para el Barcelona, el club ha dejado abierta la posibilidad de presentar una querella criminal contra Florentino Pérez por presuntas calumnias.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*