Colombianos podrán acceder a créditos más rápidos: así evoluciona la financiación digital en el país

Durante décadas, la solicitud de un préstamo financiero significaba un proceso riguroso que implicaba acudir a una sucursal bancaria, reunir una extensa cantidad de documentos y esperar varios días —o incluso semanas— para obtener una respuesta definitiva.

Sin embargo, la acelerada transformación digital del sector financiero en Colombia está modificando esta realidad, abriendo paso a nuevas alternativas que dinamizan el acceso al crédito para miles de personas y pequeños empresarios.

En este escenario, las fintech (empresas que desarrollan soluciones financieras apalancadas en la tecnología) han ganado un protagonismo indiscutible.

Su propuesta de valor se centra en ofrecer procesos 100 de manera digital, tiempos de respuesta sumamente ágiles y productos financieros diseñados específicamente para perfiles que, históricamente, no hallaban soluciones oportunas dentro de la banca tradicional.

El papel de las fintech en la inclusión financiera

En Colombia, actores del sector como Rapicredit han demostrado desde el año 2014 que es posible desarrollar productos orientados a promover la inclusión financiera. Estas compañías enfocan sus esfuerzos en facilitar el acceso al crédito tanto para personas naturales como para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Es fundamental precisar que estas organizaciones no realizan actividades de captación o recaudo de fondos del público, ni operan bajo la figura jurídica de los establecimientos bancarios tradicionales. Por el contrario, su funcionamiento se rige bajo un modelo de crédito digital debidamente respaldado por la normatividad legal vigente en el país.

Mayor agilidad, pero también mayor responsabilidad digital

Si bien la diversificación de alternativas representa un alivio significativo para quienes requieren liquidez inmediata, el crecimiento de este ecosistema también ha propiciado la aparición de plataformas fraudulentas que lucran con la desinformación, prometiendo dinero fácil sin ningún tipo de respaldo legal.

Ante este panorama, los expertos recomiendan a los usuarios adoptar buenas prácticas de ciberseguridad y verificación antes de contraer cualquier obligación financiera en línea. Entre las recomendaciones esenciales se destaca:

Verificar la legalidad: Comprobar que la empresa esté debidamente constituida y registrada en Colombia.

Transparencia en costos: Asegurarse de que la plataforma informe de manera clara y anticipada las tasas de interés, cobros adicionales y condiciones generales del crédito.