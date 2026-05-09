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De $3 a $24,2 millones: revelan cuáles son los empleos con mayores salarios en Colombia

Conoce los trabajos mejor pagados en Colombia con salarios de hasta $24,2 millones al mes.

Liquidación en Colombia
Foto: Freepik

Mateo Alfonso Rey

septiembre 05 de 2026
01:24 p. m.
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El panorama laboral colombiano muestra una marcada brecha entre los niveles jerárquicos de las organizaciones, donde las posiciones de alta dirección logran alcanzar medianas salariales de hasta $24,2 millones mensuales. Así lo reveló la más reciente edición de la Guía Salarial Buk, un exhaustivo informe elaborado a partir del análisis de más de 78.000 registros administrativos de nómina procedentes de más de 1.000 empresas en el país.

El estudio confirma que el factor determinante en la remuneración en Colombia no es únicamente la profesión o el sector económico de la empresa, sino la posición dentro de la escala organizacional.

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Mientras que en cargos directivos y de liderazgo máximo las cifras superan ampliamente los $20 millones mensuales, los roles operativos en diversas industrias registran medianas que se ubican por debajo de los $3 millones.

Las áreas y especialidades mejor remuneradas

Dentro de la categoría de cargos de dirección, algunas áreas destacan por encima de los sectores tradicionales como Tecnología o Finanzas.

Por ejemplo, en los puestos de alta jefatura, el sector de Marketing registra compensaciones destacadas, al tiempo que las posiciones de alta especialización bursátil dentro del sector financiero y de seguros alcanzan medianas de $14,8 millones mensuales.

En contraste, áreas técnicas como Transporte, Logística y Almacenamiento presentan los techos salariales más acotados para perfiles de alta especialización técnica, situando su remuneración máxima en un promedio de $10,4 millones de pesos.

Más allá de los montos, el reporte de Buk también expone la realidad sobre cómo las compañías en Colombia gestionan la política de incrementos salariales y retenición de talento:

  • Pocas políticas formales: Solo el 47 % de las empresas encuestadas cuenta con una política estructurada y formal para la revisión periódica de los sueldos de sus colaboradores.
  • Ajustes por inflación: La gran mayoría de las organizaciones (90 %) realiza incrementos enfocados principalmente en compensar la pérdida del poder adquisitivo o la inflación acumulada
  • Baja solicitud de aumentos: Apenas el 34 % de los trabajadores afirmó haber solicitado un ajuste o aumento de salario voluntario durante los últimos dos años.
  • Alta tasa de respuesta negativa: De quienes se atrevieron a pedir un reajuste salarial, cerca del 50 % recibió una negativa por parte de sus empleadores.

Estos hallazgos ponen de manifiesto que las oportunidades para alcanzar ingresos elevados en Colombia siguen concentradas de manera técnica en los roles estratégicos y de alta dirección, mientras que la movilidad salarial voluntaria continúa siendo un desafío para la mayoría de los trabajadores.

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