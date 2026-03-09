¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas

Actualmente, herramientas capaces de automatizar tareas, analizar información, generar contenidos o apoyar procesos administrativos están transformando la manera en que se desarrollan diferentes trabajos.

Ante este panorama, las ciudades han comenzado a preguntarse qué tan preparadas están sus trabajadores para enfrentar ese cambio.

Durante el Encuentro de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se presentó el informe técnico “Inteligencia artificial, adaptabilidad y reconversión laboral”, elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales.

El documento plantea una de las primeras hojas de ruta territoriales del país para anticiparse a los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo.

¿Cuántos trabajadores están expuestos a la inteligencia artificial, según el informe?

La medición encontró que el 48,1% de los ocupados en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país trabaja en actividades con alta exposición a la inteligencia artificial. Sin embargo, este grupo no enfrenta necesariamente el mismo escenario.

Por un lado, cerca de 2,76 millones de personas, equivalentes al 22% de los ocupados, desempeñan labores que podrían fortalecerse mediante el uso de herramientas de IA.

En estos casos, la tecnología podría convertirse principalmente en un apoyo para aumentar la productividad, agilizar tareas o mejorar determinados procesos.

El otro grupo concentra el mayor nivel de atención: 3,27 millones de trabajadores, el 26,1% de los ocupados, están en actividades con alta exposición y baja complementariedad frente a la inteligencia artificial.

Esto quiere decir que son empleos en los que existe un mayor riesgo de transformación de las tareas y, por tanto, sus trabajadores podrían necesitar procesos de adaptación o incluso prepararse para desempeñar nuevas funciones.

¿Qué trabajos podrían verse afectados por la inteligencia artificial?

De acuerdo con el informe, el efecto inicial se concentraría principalmente en el empleo formal urbano.

Entre las actividades con mayor exposición aparecen labores administrativas, atención al cliente, BPO, contabilidad, servicios financieros, revisión de documentos, producción básica de contenidos y programación inicial.

No significa que todas estas ocupaciones vayan a desaparecer. El punto es que buena parte de sus tareas puede ser apoyada, modificada o automatizada mediante herramientas de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ciudad de Colombia más expuesta a la inteligencia artificial?

Bogotá aparece en el primer lugar de la medición territorial cuando se observa la proporción de trabajadores ubicados en la categoría de alta exposición y baja complementariedad.

La capital registra un 28,7%, por encima del promedio de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, que se ubica en 26,1%.

Después aparecen Manizales y su área metropolitana, con 27,9%, y Cali y su área metropolitana, con 26,6%.

¿Qué propone Asocapitales para evitar una crisis laboral por la inteligencia artificial?

La propuesta tiene dos caminos principales: adaptabilidad y reconversión laboral.

La primera alternativa está dirigida a trabajadores cuyos empleos pueden mantenerse, pero que necesitan aprender a utilizar la inteligencia artificial.

La idea es ofrecer formación que les permita incorporar estas herramientas, mejorar su productividad y continuar desempeñándose en sus ocupaciones.

La segunda está pensada para quienes eventualmente necesiten cambiar de funciones o incluso de profesión.

En esos casos, Asocapitales plantea desarrollar rutas de reconversión de entre tres y 18 meses, conectadas con vacantes reales para que la capacitación tenga una salida concreta hacia el mercado laboral.