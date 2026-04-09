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¿Qué pasará con la tarjeta TuLlave tras la entrada en operación del Metro de Bogotá?

Desde el Metro de Bogotá hablaron sobre la tarifa del pasaje y los métodos de pago para acceder al sistema de transporte.

Tarjeta TuLlave Transmilenio Metro de Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Ángel Ballén

septiembre 04 de 2026
08:41 p. m.
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La entrada en operación comercial de la primera línea del Metro de Bogotá está prevista para marzo de 2028, de acuerdo a lo informado por la Alcaldía. Esperan cumplir con el cronograma mientras continúan las obras y las pruebas técnicas del sistema.

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Ante la llegada del nuevo modo de transporte, una de las principales preguntas de los usuarios es cómo funcionará el pago y si será necesario adquirir una tarjeta diferente a la que actualmente utilizan para movilizarse en Transmilenio y el SITP.

¿Cómo se pagará el pasaje en el Metro de Bogotá?

La respuesta entregada por la Empresa Metro de Bogotá es que la tarjeta TuLlave podrá utilizarse para ingresar al metro. El gerente general de la entidad, Leonidas Narváez, explicó que el objetivo es que los usuarios puedan utilizar el mismo medio de pago para desplazarse entre los diferentes componentes del transporte público, incluidos los servicios troncales, zonales y de cable.

Los usuarios podrán ingresar a una estación del Metro con su tarjeta TuLlave y posteriormente hacer una transferencia hacia otros modos de transporte dentro de la ventana de tiempo establecida para la integración tarifaria. De esta manera, el Metro no funcionaría como un sistema aislado de Transmilenio y el SITP, sino como parte de una red integrada de transporte.

En cuanto al precio del pasaje del Metro de Bogotá, la tarifa definitiva todavía se encuentra en revisión. Sin embargo, la Empresa Metro ha señalado que el valor individual del viaje será equivalente a la tarifa vigente de Transmilenio. Actualmente, el pasaje cuesta $3.550 durante 2026.

¿Cuáles métodos de pago tiene Transmilenio?

Actualmente, los usuarios de Transmilenio pueden acceder al sistema integrado de transporte por medio de la tarjeta TuLlave, comprando el Transmipass que incluye múltiples ingresos al sistema al mes o por medio de alianzas con entidades bancarias con tarjetas híbridas.

Además, en algunas estaciones de Transmilenio se ha habilitado el pago por medio del celular, esperando que de aquí a 2028 el sistema esté implementado en los otros modelos de transporte.

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