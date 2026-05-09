Universidad está tras la búsqueda de deportistas con discapacidad para sus olimpiadas deportivas

Las olimpiadas para personas con discapacidad de la Universidad Manuela Beltrán celebrarán este año su edición número 42 con una convocatoria dirigida a nuevas fundaciones y organizaciones interesadas en vincular a sus deportistas.

Bajo el lema “Todos somos campeones”, la iniciativa volverá a reunir actividades deportivas, culturales y recreativas en Bogotá y Bucaramanga.

El encuentro se desarrollará del 29 de septiembre al 2 de octubre y busca ampliar la comunidad de participantes que durante más de cuatro décadas ha encontrado en estas Olimpiadas un escenario para competir y fortalecer procesos de inclusión.

RELACIONADO Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas

Cerca de 57.000 personas han participado durante cuatro décadas

De acuerdo con la Universidad Manuela Beltrán, cerca de 57.000 personas con discapacidad han hecho parte de las Olimpiadas desde su creación, una cifra que refleja el alcance que ha tenido el encuentro a lo largo de sus 42 ediciones.

“Este reconocimiento es, ante todo, para las cerca de 57.000 personas con discapacidad que han participado en estas Olimpiadas durante cuatro décadas, para sus familias, para las fundaciones aliadas y para toda nuestra comunidad universitaria”, afirma Ivonne Pamela Hernández, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán

La programación contempla disciplinas como atletismo, baloncesto, boccia, ajedrez, fútbol y natación, además de actividades musicales y otras expresiones culturales. Las jornadas se realizarán en las sedes que la institución tiene en Bogotá y Bucaramanga.

La propuesta busca que el deporte funcione no solamente como espacio de competencia, sino también como una herramienta para promover la participación, el encuentro entre organizaciones y la visibilidad de las capacidades de los deportistas.

¿Cómo pueden inscribirse nuevas fundaciones a las Olimpiadas de la UMB?

Para la edición 42, la Universidad abrió especialmente la convocatoria a fundaciones y organizaciones que todavía no hayan participado y quieran inscribir a sus deportistas.

Según explicó Laura Garavito, vicerrectora de calidad de la UMB, las organizaciones interesadas pueden comunicarse a través del WhatsApp 321 220 7598.

Allí deberán entregar inicialmente información relacionada con el nombre de la fundación, el tipo de discapacidad de los participantes y la cantidad de deportistas que esperan vincular.

Posteriormente, la Universidad informará los requisitos específicos de inscripción para cada caso. Entre los documentos que podrían solicitarse se encuentran el consentimiento informado de los padres o acudientes, la ficha médica y otros soportes relacionados con la participación del deportista.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.