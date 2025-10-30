CANAL RCN
Empresa colombiana recibe prestigiosa certificación por su bienestar laboral: de esto se trata

La compañía, que genera más de 6.000 empleos directos e indirectos alcanzó indicadores sobresalientes que le dio esta certificación.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:00 p. m.
El bienestar, el compromiso, la sostenibilidad y valoración de los colaboradores se han convertido en indicadores cruciales de gestión organizacional a nivel global, y en Colombia cada vez ganan más relevancia. Así lo confirma la certificación Building Happiness 2025 creada por Buk, que reconoció al grupo textil NCS Brands, que reúne las marcas QUEST y QST, como una de las empresas más felices para trabajar en el país.

La compañía recibió esta certificación tras una evaluación en la que participaron más de 280 organizaciones de distintos sectores, destacándose por sus prácticas orientadas a lograr un entorno saludable y promover el desarrollo de sus colaboradores.

Building Happiness by Buk, es una metodología y certificación que evalúa cuatro pilares de los equipos dentro de una organización: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad, a partir de una encuesta anual. Esta medición ayuda a las empresas a identificar áreas de mejora y fortalecer su capacidad de atraer y retener talento en un entorno cada vez más competitivo.

En el caso de esta compañía, el 90 % de los colaboradores participó en la encuesta, reflejando resultados sobresalientes, donde un 94,57 % manifestó orgullo de pertenencia, un 97,17 % claridad de rol, un 94,13 % percepción de valoración de su trabajo y un 84,13 % en sostenibilidad, con énfasis en impacto social e inclusión. Además, el 88,26 % afirmó sentirse feliz trabajando en la organización, evidencia de una cultura centrada en las personas.

“Lograr esta certificación es una validación de nuestro propósito de inspirar a las personas a expresar su identidad, no solo a través de nuestras marcas, sino también mediante la construcción de un entorno laboral basado en la confianza, la colaboración y el desarrollo integral”, afirma Francisco Chaux, Gerente General de NCS Brands.

Las innovaciones que ha hecho esta empresa colombiana

La compañía ha implementado iniciativas como el programa de reconocimiento organizacional ‘Bien Hecho’, espacios de diálogo directo con la gerencia, reuniones sinérgicas con líderes, programas de diversidad e inclusión, jornadas de Open House y una academia de liderazgo, orientada a fortalecer competencias humanas y gerenciales; que junto con otras acciones, hacen que las personas valoren el interés de la empresa por el bienestar integral del talento, lo cual se ve reflejado en los resultados de la encuesta, que llevaron a obtener la certificación.

La estrategia de la compañía también contempla medidas de flexibilidad laboral, como el ‘viernes corto’ para el equipo administrativo y espacios permanentes de escucha para fortalecer la comunicación interna y la participación.

Estas prácticas han mejorado el clima laboral y disminuido la rotación en áreas críticas y han impulsado la productividad mediante equipos más motivados, cohesionados y alineados con la estrategia corporativa.

Con la certificación Building Happiness 2025, la empresa colombiana ratifica su compromiso con la transformación cultural y con el desarrollo de ambientes laborales donde las personas son el eje de la estrategia, demostrando que la verdadera ventaja competitiva no está solo en los resultados financieros, sino en la capacidad de construir espacios donde los equipos crezcan y se inspiren.

