Estos son los cambios que empresas YA deben estar aplicando: reforma laboral lo exige

Conozca las modificaciones que las empresas deben estar aplicando de cara al próximo año.

Reforma laboral
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
12:07 p. m.
La aprobación de la Reforma Laboral en Colombia, concretada en la Ley 2466, de junio de 2025, marcó una serie de modificaciones donde se definieron las bases de las relaciones entre empleadores y trabajadores. La implementación de esta es gradual, pero sus primeros efectos ya están generando un proceso de adaptación en los millones de trabajadores colombianos.

Uno de los más trascendentales es el énfasis en el Contrato a Término Indefinido como regla general de la vinculación laboral. Esto representa un cambio, obligando a las empresas a justificar rigurosamente el uso de contratos a término fijo o por obra o labor determinada.

Otro cambio de gran impacto social y económico es la modificación de los recargos nocturnos, dominicales y festivos. La jornada nocturna, que antes iniciaba a las 9:00 p.m., ahora comienza a las 7:00 p.m. a partir del 25 de diciembre de 2025, lo que implica que el recargo del 35% sobre la hora ordinaria se paga dos horas antes.

¿Cuáles cambios deberían estar aplicando YA en las empresas?

La aprobación de la Ley 2466 de 2025 impone una serie de cambios obligatorios y de aplicación inmediata para las empresas en Colombia. La transición, aunque gradual en algunos aspectos, ya ha comenzado y el incumplimiento acarrea riesgos de sanciones administrativas.

Uno de los ajustes más urgentes ha sido la actualización de los sistemas de nómina y liquidación de personal. Desde el pasado 1 de julio de 2025, el recargo por trabajo en domingos y festivos ya no es del 75%, sino del 80%.

Las empresas deben asegurar que este nuevo porcentaje se refleje correctamente en los pagos, especialmente en la liquidación de las jornadas de fin de año (Navidad y Año Nuevo).

A esto se suma el cambio en el horario nocturno que, al empezar a las 7:00 p.m. desde el 25 de diciembre de 2025, obliga a reconfigurar turnos y recalcular el recargo nocturno del 35% para las horas comprendidas entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Otro aspecto de cumplimiento inmediato son las nuevas licencias remuneradas. Los empleadores deben conceder permisos remunerados para citas médicas especializadas y para compromisos escolares de los hijos, siempre y cuando el trabajador presente el soporte correspondiente.

Finalmente, la reforma trae consigo la inclusión formal de trabajadores de plataformas digitales de reparto y la formalización progresiva de madres comunitarias, lo que exige a las plataformas y al Estado establecer mecanismos de seguridad social y condiciones laborales dignas.

