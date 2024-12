Este sería el valor de la salud y pensión con el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025

La discusión sobre el incremento del salario mínimo para el año 2025 en Colombia ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación. Este ajuste salarial, además de impactar directamente en el bolsillo de los trabajadores, también tiene repercusiones en otros aspectos como los pagos de seguridad social, es decir, pensión y salud.

El salario mínimo es el piso sobre el cual se calculan diversos aportes y contribuciones, entre ellos los destinados a financiar el sistema de seguridad social.

Un aumento en este valor implica un mayor recaudo para el sistema, lo que, en principio, podría traducirse en mejores prestaciones para los afiliados. Sin embargo, la relación no es tan simple y depende de diversos factores.

Valor de la pensión con aumento del salario

Aunque todavía no se define el valor del salario mínimo para el año 2025, las cuentas se empiezan a realizar con las propuestas que se han entregado hasta el momento.

Bajo este panorama, si el salario aumentara el 5,2%, el valor de la pensión quedaría en 164.112 pesos. Por su parte el trabajador deberá asumir el 4%, lo que equivaldría a 54.704 pesos.

En caso de subirse el salario mínimo en 10%, como lo han propuesto las centrales obreras, el valor de la pensión quedaría en 143.000 pesos.

Valor de la salud con aumento del salario mínimo

En el caso de la salud, el cálculo es el mismo, pero con diferentes valores, pues en esta prestación, el empleador deberá asumir el 8,5% del trabajador.

Esto significa que, con el incremento del 5,2% propuesto por Acopi, la empresa deberá asumir 116.246 pesos por este concepto.

En caso de subirse un 10% el salario mínimo, el empleador deberá asumir un poco más de 100 mil pesos en esta prestación.

Plazo máximo para definir el salario mínimo

Este lunes 16 de diciembre se venció el primer plazo para definir el aumento del salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aún no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, dejando en vilo lo que será este incremento para los colombianos.

“La cifra que me han entregado es una cifra de confidencialidad para buscar los acuerdos y eso es lo que estamos haciendo; por eso hoy puedo decirles a todos, no hay acuerdo. Tenemos diferencias, hay diferencias grandes, no solamente en el porcentaje, sino también en datos, datos que están construidos”, dijo.