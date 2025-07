¿Es legal tener dos trabajos al mismo tiempo en Colombia? Esto es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo

El mercado laboral colombiano en 2025 se presenta como un panorama de contrastes, donde la recuperación gradual del empleo se mezcla con desafíos estructurales y la constante adaptación a las dinámicas globales y tecnológicas.

Si bien las cifras recientes del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y otras entidades muestran una tendencia positiva en la reducción del desempleo, persisten importantes retos relacionados con la informalidad, la brecha de género y la demanda de nuevas habilidades.

Ante esto, son millones de colombianos los que optan por tener dos trabajos a la vez, todo con el fin de tener mayores ingresos, o suplir las necesidades que tiene en su vida diaria.

En un mercado laboral cada vez más dinámico y con la creciente necesidad de diversificar ingresos, surge una pregunta recurrente entre los trabajadores colombianos: ¿es posible tener varios contratos de trabajo de manera simultánea?, esto dice la ley.

Esto dice la ley colombiana sobre tener dos trabajos al mismo tiempo

Contrario a la creencia popular de que una persona solo puede tener un empleador a la vez, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en Colombia no prohíbe explícitamente la celebración de múltiples contratos de trabajo por parte de una misma persona.

De hecho, la jurisprudencia y la doctrina laboral han consolidado la idea de que un trabajador puede prestar sus servicios a varios empleadores de forma simultánea, siempre y cuando no exista una cláusula de exclusividad o una situación de conflicto de intereses.

La base de esta posibilidad radica en el principio de la autonomía de la voluntad, donde, si no hay una prohibición legal expresa, lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y está sujeta a los límites y condiciones que impone la propia normativa laboral y los acuerdos contractuales.

Factores que se deben tener en cuenta

Para que un trabajador pueda tener múltiples contratos de trabajo sin incurrir en ilegalidades o conflictos, deben considerarse varios factores clave.