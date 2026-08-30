Deserción escolar enciende las alertas: tecnología inmersiva busca recuperar el interés por las aulas

La preocupación por los 9,6 millones de niños y adolescentes que permanecen fuera del sistema educativo en América Latina marcó parte de la agenda de Edutechnia 2026.

Este panorama ha llevado a instituciones educativas y empresas del sector tecnológico a explorar metodologías capaces de despertar nuevamente el interés de los estudiantes. Entre las alternativas analizadas se encuentran los contenidos interactivos, las proyecciones de gran formato y los recursos audiovisuales aplicados al salón de clases.

Tecnología y contenidos interactivos llegaron a las aulas

La búsqueda de nuevas estrategias para reducir el desinterés y la deserción escolar fue uno de los temas abordados durante Edutechnia 2026, feria de innovación educativa realizada del 26 al 28 de agosto en Corferias, Bogotá.

En el evento se recrearon ambientes de aprendizaje para preescolar, educación básica, bachillerato, formación superior y capacitación empresarial. Estos espacios combinaron contenidos pedagógicos de Editorial Norma con sistemas de proyección interactiva de Epson.

La exhibición permitió observar cómo estas herramientas podían utilizarse para proyectar materiales en superficies amplias, realizar anotaciones durante las clases, guardar contenidos y compartirlos posteriormente. También se planteó su posible aplicación en procesos educativos dirigidos a estudiantes neurodivergentes.

“Las tecnologías de visualización inmersiva y la convergencia entre contenidos didácticos de alta calidad pedagógica son el camino para devolver la fascinación al proceso de aprendizaje”, afirmó Camilo Garzón, Product Manager de Epson Colombia.

Las cifras que preocupan a América Latina

La muestra se presentó en medio de un panorama educativo complejo. De acuerdo con datos citados del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco, cerca de 9,6 millones de niños y adolescentes permanecen fuera del sistema escolar en América Latina y el Caribe.

El reporte también indicó que únicamente el 63 % de los jóvenes de la región logra terminar la educación secundaria. Además, uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza los niveles mínimos de competencia en lectura.

Durante la feria se destacó un estudio académico según el cual las presentaciones realizadas en pantallas grandes y con mayor variedad de colores pueden aumentar hasta un 82 % la atención y un 78 % la retención de información.

La experiencia expuesta en Edutechnia abrió nuevamente la discusión sobre el papel de las herramientas audiovisuales y los contenidos interactivos para mejorar la concentración, impulsar la participación y fortalecer la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.