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Impresionante: Vendaval causó afectaciones en 30 viviendas y un colegio de Magdalena

Otros municipios del departamento se encuentran bajo alerta por las fuertes lluvias.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
02:26 p. m.
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Son impresionantes las imágenes de un vendaval que, en Tenerife, Magdalena, causó afectaciones en al menos 30 viviendas y un colegio durante el último fin de semana de agosto de 2026.

Las autoridades también reportaron la caída de árboles, la suspensión del servicio de energía y problemas de señal, que imposibilitan a los habitantes del municipio ponerse en contacto con el exterior.

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La gobernadora Margarita Guerra informó que han estado “en comunicación y monitoreo permanente con los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo, acompañando y haciendo seguimiento a cada situación para actuar de manera articulada” e hizo un llamado a “tomar las precauciones necesarias” para evitar afectaciones.

En otros municipios del departamento del Magdalena también se han registrado fuertes lluvias y vientos. Sin embargo, los primeros reportes en llegar han sido los de Tenerife.

La respuesta de las autoridades:

Tras conocer la situación que enfrentan al menos 30 familias tras las lluvias intensas de las últimas horas, la gobernadora Guerra informó que “un equipo nuestro se ha desplazado hasta Tenerife, en coordinación con la Alcaldía y el Hospital Departamental, con el propósito de evaluar la situación, atender las necesidades de la comunidad y activar las acciones oportunas”.

Además, dio a conocer que, “de manera simultánea, otra comisión se encuentra en Ariguaní realizando el respectivo acompañamiento” y se mantendrá el monitoreo que realiza la Gobernación, “para hacer seguimiento a cualquier eventualidad”.

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“Nuestra prioridad es proteger a la gente y garantizar una respuesta institucional rápida y efectiva”, comentó en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Aunque el país se prepara para un fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta 2027 y ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en atender las afectaciones generadas por los incendios, que han golpeado con especial fuerza a los departamentos de Santander, Tolima y Cundinamarca, las lluvias preocupan en Chocó y, ahora, en Magdalena.

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