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Nicolás Maduro reaparece en redes con nuevas fotos y un mensaje para sus seguidores: “Estamos firmes”

El depuesto líder del régimen en Venezuela fue capturado por tropas estadounidenses durante la operación ‘Resolución Absoluta’ en enero de 2026.

Foto: @NicolasMaduro / X
Foto: @NicolasMaduro / X

Jorge Leonardo Alzate

agosto 30 de 2026
09:52 a. m.
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En la cuenta del depuesto líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, fueron publicadas a primera hora del domingo, 30 de agosto, una serie de fotografías que, según metadatos incrustados, habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026.

La descripción con la que fueron compartidas las imágenes sugiere que son un “pequeño regalo de amor y esperanza”. Es “un regalo para todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, se lee al principio del hilo, publicado en X.

En la cuenta, también se incluyó un mensaje de Maduro a sus “seguidores” en Venezuela: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

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Un pasaje bíblico y una mención a Cilia:

El mensaje atribuido a Maduro realiza una mención de su esposa, Cilia Flores, con la que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York: “Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

Además, incluye un pasaje bíblico, en referencia a su proceso en los Estados Unidos y lo que ocurre en Venezuela: “Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”.

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¿Qué se sabe de Nicolás Maduro tras su captura a manos de tropas estadounidenses?

Desde su captura el pasado 3 de enero, a manos de tropas estadounidenses, en medio de la operación ‘Resolución Absoluta’, Nicolás Maduro ha asistido a tres audiencias, siendo la última el 22 de julio.

El juez Alvin K. Hellerstein, de 93 años, fijó el inicio del juicio en su contra para el 1 de junio de 2027. Los asistentes a la audiencia advirtieron que, en comparación con su segunda comparecencia, el exnúmero uno del régimen tuvo un cambio físico y de actitud.

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