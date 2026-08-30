Así están enfrentando las empresas la falta de liquidez durante el segundo semestre del 2026

Durante el segundo semestre, las compañías colombianas enfrentan mayores necesidades de capital para financiar inventarios, ejecutar contratos y cumplir sus objetivos anuales.

Entre agosto y noviembre, numerosas empresas intensifican sus operaciones con miras al cierre del año. El aumento de la actividad, sin embargo, no siempre se traduce inmediatamente en dinero disponible, debido a que muchas ventas se realizan con plazos de pago extendidos.

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Esta diferencia entre la facturación y el ingreso efectivo de los recursos puede limitar la compra de insumos, el pago a proveedores o la aceptación de nuevos proyectos. Ante este panorama, algunas organizaciones están recurriendo al factoring para anticipar el cobro de sus facturas.

¿Cómo ayuda el factoring al flujo de caja empresarial?

Este mecanismo permite que una empresa reciba anticipadamente el dinero correspondiente a una cuenta por cobrar. Así, puede disponer de liquidez sin esperar a que el cliente cumpla el plazo pactado y sin acudir necesariamente a un crédito convencional.

Durante el primer semestre de 2026, IRIS, compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera, reportó desembolsos superiores a 340.000 millones de pesos a través de operaciones de factoring. Según la entidad, más de 350 empresas accedieron a estos recursos para respaldar su capital de trabajo.

“El crecimiento de una empresa no depende únicamente de cuánto vende, sino de qué tan rápido puede convertir esas ventas en recursos disponibles para seguir operando”, señaló Alejandro Verswyvel, presidente de IRIS.

Planeación financiera, una tarea pendiente en las mipymes

El uso creciente del factoring también evidencia las dificultades que enfrentan las empresas para proyectar sus necesidades de dinero. El Índice de Capacidades Financieras para MiPymes de ANIF ubica el desempeño promedio de estas organizaciones en 65,3 puntos sobre 100.

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De acuerdo con el informe citado, una de las mayores debilidades se encuentra en la planificación y la administración financiera a largo plazo, más que en el desconocimiento de conceptos económicos.

En ese escenario, anticipar las necesidades de capital resulta decisivo para negociar con proveedores, atender obligaciones y asumir contratos. El factoring comienza así a emplearse no solo frente a problemas ocasionales de liquidez, sino también como parte de la planeación empresarial para el cierre del año.