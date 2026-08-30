CANAL RCN
Tendencias

"Es indiscutible": Mhoni Vidente sorprendió con nueva impactante predicción

La astróloga analizó la tendencia que podría seguirse presentando en el 2026.

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
12:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A lo largo de los años, Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las astrólogas más creíbles debido a que ha acertado sucesos políticos, climáticos e, incluso, relacionados con la vida de los políticos.

En consecuencia, los internautas siempre están atentos cuando ella lee sus cartas y en los últimos días se volvió a viralizar una premonición que ella tuvo al hablar del 2026. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

El 2026 será el año del karma, según Mhoni Vidente

En medio de uno de sus análisis, Mhoni Vidente aseguró que cada una de las acciones de las personas tendrá un efecto inminente en el 2026.

“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción
RELACIONADO

“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción

"Dios dijo que este año 2026 es el del karma. Todo lo bueno se va a compensar, pero todo lo malo también se va a cobrar", aseguró la astróloga.

"Hay que saber que el karma es causa y efecto. Por lo tanto, si haces algo bueno, te va bien, y si haces algo malo, te va mal. Eso es indiscutible", añadió.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente en los últimos días?

Luego de que se conoció que Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia, Mhoni Vidente manifestó que el país tendría un avance importante.

Según las cartas de la astróloga, la nación colombiana mejoraría en cuestiones de seguridad y, además, lograría materializar negociaciones claves para prosperar económicamente.

Asimismo, es importante recordar que, en plena época electoral, Mhoni Vidente detalló que Abelardo de la Espriella sería el ganador de la segunda vuelta, pero que la distancia sería muy corta, como finalmente sucedió.

“Acorralados”: Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre una presidencia
RELACIONADO

“Acorralados”: Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre una presidencia

Asimismo, a nivel geopolítico, Mhoni Vidente expresó que Donald Trump seguirá promoviendo múltiples cambios en las formas en las que se van a gobernar en la gran mayoría de los países.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Hubo infidelidad? Famosa colombiana reveló por qué se terminó su relación

Karol G

¿Karol G tiene nuevo novio? Estas fotos encendieron los rumores

Selección Colombia

Daniel Muñoz tiene nuevo equipo y nuevo rostro: así luce tras procedimiento estético

Otras Noticias

Vuelta a España

¡Los colombianos fueron protagonistas en la etapa 9 de la Vuelta a España! Así quedó la clasificación general

Enric Mas continúa siendo el líder tras el abandono de Tadej Pogačar en la etapa 8.

Inpec

Fundador de DMG, David Murcia, fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón

Murcia fue sentenciado a 22 años en prisión por delitos relacionados con la captación ilegal de dineros y el lavado de activos.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en redes con nuevas fotos y un mensaje para sus seguidores: “Estamos firmes”

Loterías

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

Invima

Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido