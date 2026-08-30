"Es indiscutible": Mhoni Vidente sorprendió con nueva impactante predicción

A lo largo de los años, Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las astrólogas más creíbles debido a que ha acertado sucesos políticos, climáticos e, incluso, relacionados con la vida de los políticos.

En consecuencia, los internautas siempre están atentos cuando ella lee sus cartas y en los últimos días se volvió a viralizar una premonición que ella tuvo al hablar del 2026. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

El 2026 será el año del karma, según Mhoni Vidente

En medio de uno de sus análisis, Mhoni Vidente aseguró que cada una de las acciones de las personas tendrá un efecto inminente en el 2026.

"Dios dijo que este año 2026 es el del karma. Todo lo bueno se va a compensar, pero todo lo malo también se va a cobrar", aseguró la astróloga.

"Hay que saber que el karma es causa y efecto. Por lo tanto, si haces algo bueno, te va bien, y si haces algo malo, te va mal. Eso es indiscutible", añadió.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente en los últimos días?

Luego de que se conoció que Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia, Mhoni Vidente manifestó que el país tendría un avance importante.

Según las cartas de la astróloga, la nación colombiana mejoraría en cuestiones de seguridad y, además, lograría materializar negociaciones claves para prosperar económicamente.

Asimismo, es importante recordar que, en plena época electoral, Mhoni Vidente detalló que Abelardo de la Espriella sería el ganador de la segunda vuelta, pero que la distancia sería muy corta, como finalmente sucedió.

Asimismo, a nivel geopolítico, Mhoni Vidente expresó que Donald Trump seguirá promoviendo múltiples cambios en las formas en las que se van a gobernar en la gran mayoría de los países.