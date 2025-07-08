Multa de 2.000 dólares por llevar este objeto en el equipaje de mano al volar a Estados Unidos

Para muchos viajeros, empacar es una tarea rutinaria. Sin embargo, un pequeño error puede convertirse en un problema grave y costoso, especialmente al volar a Estados Unidos.

Las autoridades de seguridad aeroportuaria, como la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), han reiterado una advertencia sobre un objeto que, aunque es de uso cotidiano para muchos, está estrictamente prohibido en el equipaje de mano.

El elemento que no puede llevar en equipaje de mano si va a viajar a Estados Unidos

El gas pimienta es un aerosol de defensa personal que, si es detectado en la cabina del avión, puede generar multas de hasta 2.000 dólares. Esta estricta normativa busca garantizar la seguridad a bordo y evitar cualquier tipo de riesgo durante el vuelo.

La TSA ha dejado claro en sus comunicados que este tipo de aerosoles no son permitidos en la cabina. Aunque el gas pimienta es legal en muchos estados de Estados Unidos, su transporte en aviones está sujeto a regulaciones muy específicas.

El no seguir estas normas puede llevar a la confiscación inmediata del artículo, el retraso del pasajero y, la imposición de una sanción económica. La multa civil por esta infracción puede ascender a 2.000 dólares o incluso más, dependiendo de las circunstancias.

Lo que debe saber sobre el transporte de gas pimienta si viaja a Estados Unidos

La prohibición de llevar gas pimienta en el equipaje de mano es una de las reglas más importantes a seguir, aunque muchos pasajeros la pasan por alto.

La TSA establece que este tipo de artículos solo se pueden transportar en el equipaje facturado y siempre que cumplan con una serie de requisitos. Entre ellos, el envase no debe superar los 118 ml y debe contar con un mecanismo de seguridad para evitar descargas accidentales.

Esta normativa es un recordatorio crucial para los viajeros que suelen llevar este tipo de objetos en sus bolsos o maletas por seguridad personal.

La advertencia de la TSA es enfática: es fundamental revisar la lista de artículos prohibidos antes de volar para evitar inconvenientes, retrasos e incluso la pérdida de dinero. Por lo tanto, recuerde que llevar gas pimienta en el equipaje de mano puede costarle una multa de 2.000 dólares en Estados Unidos y puede arruinarle el viaje por completo.