Bancolombia alerta a clientes por peligrosa estafa que está llegando por mensaje de texto

Recientemente, Bancolombia ha emitido una contundente advertencia a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa masiva que, en cuestión de segundos, puede despojar por completo a una persona de los fondos de su cuenta bancaria.

La alerta, que también se extiende a usuarios de otras entidades financieras populares en el país como Davivienda, Nequi y Daviplata, subraya la importancia de la educación y la precaución en el manejo de las finanzas personales en línea.

La estafa, catalogada por los expertos como un ataque de smishing (phishing a través de mensajes de texto), se inicia con un engañoso SMS. El mensaje, diseñado para parecer una comunicación legítima del banco, informa a la víctima sobre una supuesta transferencia de dinero pendiente.

Así es la peligrosa estafa a clientes de Bancolombia por SMS

Con un tono de urgencia, se le solicita al usuario que ingrese a un enlace adjunto para "aceptar" la transacción y así recibir los fondos. Esta táctica está cuidadosamente orquestada para generar curiosidad y un sentido de inmediatez, llevando a la persona a actuar sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje.

El engaño se materializa cuando el usuario hace clic en el enlace. En lugar de ser dirigido a un sitio oficial, es redirigido a una página web falsa, una réplica casi perfecta de la sucursal virtual del banco. La víctima, confiada en que se encuentra en un entorno seguro, ingresa sus credenciales de acceso, incluyendo su nombre de usuario y su clave, e incluso datos adicionales de autenticación si son requeridos por la página fraudulenta.

En el preciso instante en que la información es capturada por los delincuentes, estos la utilizan para acceder a la cuenta real de la víctima y realizar transferencias inmediatas de la totalidad del dinero disponible. La velocidad y la eficacia del ataque son tales que, para cuando la persona se da cuenta del fraude, su cuenta ya ha sido vaciada.

Ante la proliferación de estos ataques, Bancolombia ha sido enfático en sus recomendaciones de seguridad. La entidad ha instado a sus clientes a ejercer la máxima cautela y a no abrir nunca enlaces que les lleguen a través de mensajes de texto, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, incluso si parecen provenir de fuentes confiables.

El banco enfatizó que sus enlaces oficiales para la sucursal virtual siempre comienzan con la dirección "bancol.co" y que, bajo ninguna circunstancia, la entidad solicitará datos personales, claves o códigos de verificación a través de canales no oficiales como llamadas telefónicas, videollamadas, SMS o correos electrónicos.

“Ni por llamadas, ni videollamadas, mensajes o correos. ¡No pasa hasta que pasa! Nuestros enlaces oficiales siempre empiezan por (bancol.co). No ingreses si es algo diferente", declaró la entidad en su perfil oficial de X.