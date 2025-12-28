Estas son las personas que pueden tramitar su cédula digital gratis en 2026, según la Registraduría

De cara a 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que miles de ciudadanos podrán acceder a este documento sin costo adicional, como parte de una política orientada a la transición hacia la identificación electrónica.

Este documento es exactamente el mismo que la cédula física, con igual validez legal, pero en formato electrónico. Su principal diferencia está en la forma de uso: se almacena en el celular mediante la aplicación oficial de la Registraduría, lo que elimina la necesidad de portar el plástico y facilita la identificación en trámites y procesos diarios.

Los criterios definidos por la Registraduría para 2026

Para el año 2026, la Registraduría estableció tres situaciones específicas en las que será posible solicitar la cédula digital gratis, de acuerdo a información compartida por W Radio. La primera corresponde a las primeras inscripciones, es decir, los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía por primera vez durante ese año.

El segundo grupo está conformado por los ciudadanos que deban realizar una renovación por vigencia, cuando su documento esté próximo a vencerse.

Finalmente, también accederán al beneficio quienes soliciten el reemplazo de la cédula por deterioro o pérdida y decidan incorporar la versión digital dentro del proceso, siempre que el trámite ya esté en curso.