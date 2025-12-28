CANAL RCN
Economía

Estas son las personas que pueden tramitar su cédula digital gratis en 2026, según la Registraduría

La Registraduría confirmó los criterios para acceder a la cédula digital gratuita, una alternativa válida y segura al documento físico.

Cédula digital.
Cédula digital. Foto: Registraduría.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
02:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

De cara a 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que miles de ciudadanos podrán acceder a este documento sin costo adicional, como parte de una política orientada a la transición hacia la identificación electrónica.

Registraduría reveló los nombres más elegidos en Colombia para bebés en 2025: hay sorpresa
RELACIONADO

Registraduría reveló los nombres más elegidos en Colombia para bebés en 2025: hay sorpresa

Este documento es exactamente el mismo que la cédula física, con igual validez legal, pero en formato electrónico. Su principal diferencia está en la forma de uso: se almacena en el celular mediante la aplicación oficial de la Registraduría, lo que elimina la necesidad de portar el plástico y facilita la identificación en trámites y procesos diarios.

Los criterios definidos por la Registraduría para 2026

Para el año 2026, la Registraduría estableció tres situaciones específicas en las que será posible solicitar la cédula digital gratis, de acuerdo a información compartida por W Radio. La primera corresponde a las primeras inscripciones, es decir, los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía por primera vez durante ese año.

El segundo grupo está conformado por los ciudadanos que deban realizar una renovación por vigencia, cuando su documento esté próximo a vencerse.

Finalmente, también accederán al beneficio quienes soliciten el reemplazo de la cédula por deterioro o pérdida y decidan incorporar la versión digital dentro del proceso, siempre que el trámite ya esté en curso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Nueva regulación apunta a aliviar los costos de telecomunicaciones en Colombia para 2026

Subsidios en Colombia

A estos subsidios puede aplicar en 2026, dependiendo de su nivel del Sisbén y edad

Resultados lotería

Último sorteo del Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 27 de diciembrede 2025

Otras Noticias

Atlético Nacional

Atlético Nacional rompió el silencio y se pronunció tras versiones de deuda con Marino Hinestroza: COMUNICADO OFICIAL

En medio de la negociación con Boca Juniors, Atlético Nacional dejó claro qué es lo que está ocurriendo. Estas fueron sus declaraciones.

Buenaventura

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

La embarcación transportaba cerca de 40 pasajeros en el Pacífico caucano.

Artistas

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores