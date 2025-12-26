Registraduría reveló los nombres más elegidos en Colombia para bebés en 2025: hay sorpresa
La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un listado con los seis nombres más comunes elegidos para niños y niñas en Colombia durante el año.
07:31 a. m.
La Registraduría publicó un listado oficial en donde da a conocer los nombres más comunes usados por los padres de familia para registrar a sus bebés en Colombia. La entidad dio a conocer los seis nombres que lideraron los trámites a lo largo de 2025.
Si bien todavía aparecen algunos de los nombres más comunes de los colombianos como María y José, que lideraron históricamente este particular ránking, no son los primeros en los listados. Además, hay sorpresa por el sexto nombre, que ha ganado popularidad entre madres jóvenes.
Los nombres más registrados en Colombia durante 2025
- En el primer lugar se encuentra un popular nombre bíblico: David, el cual tienen 26.468 niños nacidos en 2025, cifra que podría aumentar considerablemente hasta el próximo 31 de diciembre.
- El nombre más común para las niñas durante este año fue Sofía, registrado 23.077 veces. Este nombre es común por su origen semántico, pues significa sabiduría en griego.
- Para el tercer lugar reaparecen los valores tradicionales y aparece el nombre de María, con un total de 18.858 niñas llevando este nombre bíblico, al ser la madre de Jesucristo, es de los más populares entre familias cristianas.
- El cuarto puesto tiene el mismo rasgo que el anterior: José, con 16.522 nuevos niños llevando el nombre del padre putativo de Jesús y el cual es uno de los más comunes de la población en general.
- En el quinto lugar está un nombre que es muy común y que a lo largo de los años se ha mantenido entre los más populares: Andrés, con 13.578 niños registrados así.
- Finalmente en el sexto puesto salta la sorpresa y aparece un nombre proveniente del inglés: Liam, con 11.128 nuevos niños portándolo. Es muy probable que su popularidad de deba a la muerte del cantante Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction.