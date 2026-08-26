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Más allá de las pantallas: Revelan el beneficio clave de aprender inglés en la era de la IA

El aprendizaje de un segundo idioma fortalece capacidades como la comunicación, la adaptación y la confianza desde la infancia.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
09:28 a. m.
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En un contexto global donde las pantallas y las herramientas de inteligencia artificial pueden traducir frases en milisegundos y resolver tareas complejas de forma casi instantánea, la educación infantil enfrenta un nuevo dilema.

Lejos de volver obsoleto el aprendizaje de idiomas, la irrupción de la IA ha renovado la importancia de que los niños aprendan inglés, convirtiéndolo en un pilar fundamental para desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento crítico y adaptabilidad desde la infancia.

De acuerdo con un pronunciamiento de Open English Junior emitido en Bogotá, el verdadero diferencial en un mundo automatizado ya no es solo acceder a la información, sino saber interpretarla y construir ideas propias.

Revelan el beneficio clave de aprender inglés en la era de la IA

Andrés Moreno, CEO y fundador de Open English, señala que “en una época en la que la tecnología puede producir una respuesta en segundos, el verdadero diferencial estará en la capacidad de los niños para comprenderla, cuestionarla y convertirla en una idea propia. Aprender inglés fortalece esa autonomía porque los obliga a escuchar, decidir cómo expresarse y tener la confianza para participar”.

La evidencia científica respalda el impacto del bilingüismo en el desarrollo cerebral. Una revisión sistemática de 94 investigaciones, publicada en la revista científica Developmental Review, determinó que la experiencia bilingüe durante el desarrollo infantil genera adaptaciones estructurales y funcionales en las redes lingüísticas y cognitivas.

Este proceso involucra la memoria de trabajo, la atención ejecutiva, la percepción auditiva y la flexibilidad cognitiva para alternar entre sistemas lingüísticos. El estudio destaca que áreas temporales y frontales del cerebro se coordinan activamente para procesar el lenguaje, planificar el habla y adaptar el mensaje según el contexto.

A la par de los beneficios neurológicos, la práctica activa del idioma incide directamente en el desempeño y la autoestima académica. Según una encuesta realizada por la plataforma, el 87 % de los padres reportó mejoras significativas en la comprensión y pronunciación de sus hijos, mientras que ocho de cada diez afirmaron que los niños incrementaron sus calificaciones escolares.

Organismos internacionales como la UNESCO también han subrayado que el multilingüismo potencia las capacidades cognitivas y sociales, abriendo oportunidades para una mayor inclusión académica y económica a nivel global.

Frente a la recepción pasiva de contenidos en pantallas, el aprendizaje interactivo a través de clases en vivo permite a los niños desenvolverse ante la incertidumbre, perder el temor a equivocarse y desarrollar resiliencia.

En última instancia, la fluidez en un segundo idioma se consolida no solo como un recurso académico, sino como la ventaja competitiva más sólida para las generaciones que crecerán conviviendo con la inteligencia artificial.

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