Tres hoteles de Bogotá entraron al top 10 de los mejores de Centro y Sudamérica: ¿Cuáles son?

Bogotá volvió a destacarse en el panorama turístico internacional, esta vez por la calidad de su oferta hotelera. La capital logró ubicar tres establecimientos dentro de los diez primeros lugares de un reconocido listado regional elaborado por los lectores de la revista Travel + Leisure.

El resultado llama la atención porque, de los cuatro hoteles colombianos incluidos en la clasificación, tres están ubicados en Bogotá.

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La clasificación hace parte de los World’s Best Awards 2026, una selección construida a partir de las votaciones de viajeros y lectores de la publicación, quienes evaluaron aspectos como el servicio, las instalaciones, el diseño, la gastronomía y la experiencia durante su estadía.

¿Cuáles son los tres hoteles de Bogotá que entraron al top 10?

El W Bogotá fue el establecimiento mejor calificado en esta edición. Alcanzó el sexto lugar entre los mejores hoteles urbanos de Centro y Sudamérica, con una puntuación de 96,39.

Le siguió el Four Seasons Hotel Bogotá Casa Medina, que ocupó la octava posición con 96,19 puntos.

El tercer representante de la capital fue el Grand Hyatt Bogotá, ubicado en el puesto número 10, con una calificación de 95,27 puntos.

¿Qué otro hotel colombiano apareció en la clasificación?

Además de los tres establecimientos bogotanos, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena también fue incluido entre los hoteles destacados de Centro y Sudamérica.

El hotel cartagenero ocupó el puesto 14, con una puntuación de 94,31.

Esto significa que, entre los cuatro hoteles colombianos que aparecen en la clasificación mencionada, Bogotá logró quedarse con tres de ellos y, además, con los tres mejores lugares para el país.

¿Cómo es el hotel colombiano mejor ubicado en el ranking?

El W Bogotá, ubicado en el sector de Usaquén, cuenta con 168 habitaciones y suites. Su propuesta de diseño está inspirada en la Leyenda de El Dorado, un concepto que hace parte de distintos espacios y experiencias dentro del establecimiento.

Este hotel fue el que obtuvo la posición más alta entre los representantes colombianos incluidos en los World’s Best Awards 2026.

¿Qué caracteriza a los otros dos hoteles de Bogotá?

El Four Seasons Hotel Bogotá Casa Medina está ubicado en la Zona G, uno de los sectores gastronómicos más reconocidos de la capital.

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El edificio que ocupa fue construido en 1946 y diseñado por el arquitecto y artista colombiano Santiago Medina Mejía. Su propuesta combina elementos de arquitectura tradicional con una experiencia contemporánea de lujo.

Por otro lado, el Grand Hyatt Bogotá completa la presencia de la capital dentro del top 10 regional y representa otro segmento de la oferta de alojamiento de alto nivel que tiene la ciudad.