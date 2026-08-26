SENA abre más de 7 mil cupos para participar en programas de formación

El Servicio Nacional de Aprendizaje abrirá, desde el próximo 28 de agosto, la IV Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2026 en la Regional Distrito Capital con la que buscan ofrecer 7.145 cupos en distintos niveles de formación como el tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar.

Estas serán distribuidas en 239 cupos. Esta cifra reúne a 85 grupos de formación tecnóloga, con 2.550 cupos; 130 grupos técnicos, con 3.905 cupos; 17 grupos de nivel operario, con 500 cupos; dos grupos de profundización técnica, con 40 cupos; y cinco grupos auxiliares, con 150 cupos.

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¿Cuáles son las áreas de los programas del SENA?

Según Gerardo Medina Rosas, director de la Regional Distrito Capital, la programación reúne alternativas en distintas áreas como tecnología, salud, industria, construcción, gastronomía, turismo, servicios, administración, moda, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, actividad física y cultura, entre otras

“Desde el SENA Regional Distrito Capital invitamos a consultar la programación y elegir la formación que responda a sus intereses y proyecto de vida”, añadió Medina.

Así mismo, algunos de los programas que fueron anunciados por parte del SENA son: Análisis y Desarrollo de Software, Programación de Software, Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial, Enfermería, Cocina, Gestión Financiera y Crediticia y Construcción de Edificaciones.

Disponibilidad de cupos en los niveles de formación

Dentro de la formación tecnológica, que dispone de 2.550 cupos en 85 grupos, la oferta también se encuentra incluyendo programas con jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y fines de semana, de acuerdo con la programación de cada centro de formación.

La formación técnica, que dispone de 3.905 cupos en 130 grupos, incluye alternativas como Manejo de Maquinaria de Confección Industrial, Sistemas Teleinformáticos, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Asistencia Administrativa.

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Proceso de inscripción

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma oficial del SENA y deben registrarse o actualizar sus datos, buscar el programa de interés según la ciudad o área de formación, verificar los requisitos, realizar la inscripción dentro de las fechas establecidas y estar atento al proceso de selección.