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Estudio reveló que cómo está siendo el comportamiento del crédito para los empresarios

La investigación se centró en conocer hacia qué le enfocan los empresarios a la hora de solicitar créditos.

Tasa de interés crédito en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
11:38 a. m.
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Bold presentó un estudio para conocer cómo ha sido el comportamiento de los créditos en los empresarios, teniendo en cuenta los desembolsados recientemente.

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Uno de los hallazgos principales fue que los pequeños empresarios no están buscando financiamiento únicamente para resolver urgencias de liquidez. En cambio, el crédito se ha vuelto en una herramienta clave a la hora de crecer. Inversiones como la compra de insumos, maquinaria o expansión de locales comerciales figuran entre los principales destinos de estos recursos.

Los métodos de financiamiento más utilizados

En el último año, los métodos de financiamiento más utilizados por las Pymes fueron las tarjetas de crédito (33%), préstamos de libre inversión (31%) y capital de trabajo (18%). Las de menos uso fueron a créditos para la compra de equipos (9%), vehículos o motocicletas (9%).

Para los expertos, este contexto apunta un cambio en cómo le sacan provecho los empresarios al crédito. Si bien el llamado desvare predomina como la primera razón, no es la única a la hora de pedir financiamiento. Se ha destacado la capacidad productiva y los ingresos.

Sumado a ello, consideran que acceder a recursos financieros puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo de los negocios. Por ejemplo, un emprendimiento que amplía su capacidad instalada o contrata más personal puede multiplicar sus ingresos en un corto plazo.

La velocidad por encima del costo

Otro aspecto clave identificado es la importancia de acceder al crédito en el menor tiempo posible. Cerca del 80% de los empresarios prioriza la rapidez por encima del costo. Esta diferencia responde a la dinámica del comercio, dado que las oportunidades como la compra de inventario o la expansión del negocio requieren decisiones sin mucho tiempo de espera.

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En ese orden de ideas, una demora en el desembolso puede representar pérdidas de ventas u oportunidades de crecimiento. Por ello, la agilidad deja de ser un beneficio adicional y pasa a ser un requisito esencial.

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