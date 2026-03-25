Crédito para acabados en vivienda VIS: opciones para completar su hogar tras la obra gris

Cada año, miles de familias en Colombia reciben su vivienda de interés social (VIS), pero para muchas el sueño no se completa al momento de la entrega.

La razón es sencilla: gran parte de estos inmuebles se entregan en obra gris, lo que obliga a los propietarios a invertir recursos adicionales para adecuar espacios esenciales como pisos, baños o puertas.

Según estimaciones del sector, cerca de 60.000 familias acceden anualmente a vivienda VIS, y aproximadamente el 90 % de estas se entrega sin acabados completos. Esto ha generado una brecha importante entre recibir la vivienda y poder habitarla en condiciones óptimas.

Crédito para acabados: una solución para la vivienda VIS

Ante este panorama, han surgido nuevas alternativas financieras enfocadas en facilitar la terminación de estos inmuebles.

Una de ellas es el crédito para acabados, que busca cubrir necesidades clave como enchapes, instalación de pisos, adecuación de baños, puertas o closets.

“Más que un producto, estamos presentando al mercado un ecosistema en donde conectamos nuestros servicios financieros con la red de compañías dedicadas profesionalmente a los acabados de vivienda”, explicó Luis Eduardo Cuellar, presidente de Credifamilia.

Este modelo permite que las familias accedan a financiación sin necesidad de constituir una nueva hipoteca. Además, el desembolso se realiza directamente a las empresas encargadas de las obras, garantizando el uso adecuado de los recursos.

¿Cómo funciona y quiénes pueden acceder a este crédito?

El crédito está dirigido principalmente a hogares que ya cuentan con un préstamo hipotecario aprobado. Según explicó Carolina Garzón, “ese proceso de financiación ocurre en la etapa de entrega del inmueble, a través de un proceso de aprobación digital”.

Los montos de financiación comienzan desde los 10 millones de pesos, con plazos que van de uno a cinco años, dependiendo del perfil financiero del solicitante. Este esquema cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y una póliza que asegura la correcta ejecución de las obras.

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Expertos del sector coinciden en que este tipo de soluciones responde a una necesidad creciente. “Estamos buscando cerrar la brecha entre recibir una vivienda y poder habitarla de manera completa y digna”, señaló la compañía.

En un contexto donde la vivienda VIS sigue siendo clave para el acceso a casa propia, estas alternativas se perfilan como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de familias en el país.