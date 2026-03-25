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Crédito para acabados en vivienda VIS: opciones para completar su hogar tras la obra gris

Crédito para acabados en vivienda VIS: conozca las opciones para financiar pisos, baños y más tras recibir su casa en obra gris y mejorar su calidad de vida.

Crédito para vivienda en obra gris
Foto: Pexels

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
06:42 p. m.
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Cada año, miles de familias en Colombia reciben su vivienda de interés social (VIS), pero para muchas el sueño no se completa al momento de la entrega.

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La razón es sencilla: gran parte de estos inmuebles se entregan en obra gris, lo que obliga a los propietarios a invertir recursos adicionales para adecuar espacios esenciales como pisos, baños o puertas.

Según estimaciones del sector, cerca de 60.000 familias acceden anualmente a vivienda VIS, y aproximadamente el 90 % de estas se entrega sin acabados completos. Esto ha generado una brecha importante entre recibir la vivienda y poder habitarla en condiciones óptimas.

Crédito para acabados: una solución para la vivienda VIS

Ante este panorama, han surgido nuevas alternativas financieras enfocadas en facilitar la terminación de estos inmuebles.

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Una de ellas es el crédito para acabados, que busca cubrir necesidades clave como enchapes, instalación de pisos, adecuación de baños, puertas o closets.

“Más que un producto, estamos presentando al mercado un ecosistema en donde conectamos nuestros servicios financieros con la red de compañías dedicadas profesionalmente a los acabados de vivienda”, explicó Luis Eduardo Cuellar, presidente de Credifamilia.

Este modelo permite que las familias accedan a financiación sin necesidad de constituir una nueva hipoteca. Además, el desembolso se realiza directamente a las empresas encargadas de las obras, garantizando el uso adecuado de los recursos.

¿Cómo funciona y quiénes pueden acceder a este crédito?

El crédito está dirigido principalmente a hogares que ya cuentan con un préstamo hipotecario aprobado. Según explicó Carolina Garzón, “ese proceso de financiación ocurre en la etapa de entrega del inmueble, a través de un proceso de aprobación digital”.

Los montos de financiación comienzan desde los 10 millones de pesos, con plazos que van de uno a cinco años, dependiendo del perfil financiero del solicitante. Este esquema cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y una póliza que asegura la correcta ejecución de las obras.

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Expertos del sector coinciden en que este tipo de soluciones responde a una necesidad creciente. “Estamos buscando cerrar la brecha entre recibir una vivienda y poder habitarla de manera completa y digna”, señaló la compañía.

En un contexto donde la vivienda VIS sigue siendo clave para el acceso a casa propia, estas alternativas se perfilan como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de familias en el país.

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