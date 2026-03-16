Tarjetas de crédito sin cuota de manejo en 2026: estas son las opciones en Colombia

Cada vez más colombianos buscan productos financieros que les permitan ahorrar dinero en comisiones y cargos adicionales.

Uno de los costos que más revisan los usuarios al momento de solicitar una tarjeta es la cuota de manejo, un cobro mensual que puede aumentar los gastos si no se usa con frecuencia.

En respuesta a esa tendencia, varios bancos en Colombia han empezado a ofrecer tarjetas de crédito sin cuota de manejo o con condiciones que permiten reducir este costo a cero.

Entidades como Lulo Bank, Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotáya compiten con este tipo de productos financieros que buscan atraer a nuevos clientes y facilitar el acceso al crédito.

Tarjetas de crédito que no cobran cuota de manejo en 2026

Entre las opciones disponibles en el mercado colombiano aparece la tarjeta de crédito de Lulo Bank, una alternativa completamente digital que no cobra cuota de manejo.

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Sobre este producto, Ignacio Giraldo, CEO de la entidad, señaló a El Diario La República que “hoy contamos con más de 29.000 usuarios de tarjeta de crédito, y seguimos ampliando el acceso dentro de nuestra base de clientes. Nuestro objetivo es que el crédito sea cada vez más simple, más transparente y completamente digital para las personas”.

Otra opción es la tarjeta Cero Rollo del Banco de Bogotá, que ofrece cupos desde $500.000 hasta $6 millones y permite avances en efectivo hasta el 30 % del cupo aprobado.

Por su parte, Bancolombia cuenta con la tarjeta Libre American Express, que tiene cuota de manejo de $0 permanente y no exige facturación mínima. Está dirigida a personas entre 18 y 84 años con ingresos desde un salario mínimo y cupos que pueden llegar hasta los $10 millones.

Otras tarjetas que permiten evitar la cuota de manejo

En el caso de BBVA, los clientes pueden mantener la cuota de manejo en $0 si realizan al menos cuatro compras al mes con su tarjeta. Además, las tarjetas Gold, Platinum, Infinite y Black tienen cuota de manejo gratis sin restricciones.

Según el Diario La República, Davibank también ofrece una tarjeta de crédito con cuota de manejo permanente de $0 y la posibilidad de rediferir el saldo hasta 48 meses, lo que puede ayudar a disminuir el pago mínimo mensual.

Otros bancos manejan beneficios temporales como el Banco Popular ofrece tres meses sin cuota de manejo, mientras que Banco Falabella no cobra este cargo durante los primeros tres meses y lo mantiene si las compras mensuales superan los $1,5 millones.