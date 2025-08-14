Entrevista | Bre-B: alcances desconocidos de la herramienta que revoluciona en Colombia

Los colombianos han podido registrar sus llaves mediante Bre-B, el innovador método bancario para pagos inmediatos.

A pesar de ser prematura, hay dudas sobre los alcances de Bre-B. Por eso, Noticias RCN habló Jorge Ulloa, cofundador de Bold, acerca de este tema.

¿Qué sistemas usaban las pequeñas y medianas empresas antes de Bre-B?

J.U.: “El primer método tradicional y también por el cual la motivación de la creación de Bre-B es el efectivo. Fue creado precisamente para combatir el uso del efectivo”.

J.U.: “Como medio electrónico se considera que hay varios. El primero es Transfiya. Hace varios años existe dentro de Colombia y comparte ciertas cosas con Bre-B”.

J.U.: “Lo que cambia un poco entre Transfiya y Bre-B es la experiencia del usuario. Con Bre-B es mucho más sencillo y se podría decir que las billeteras, de alguna manera, también han aportado, no tanto en interoperabilidad porque son ecosistemas cerrados; pero sí a que las personas puedan llegar a un punto en donde pueden digitalizar financieramente hablando y que puedan hacer transferencias entre los bancos, eso hace parte de ese ecosistema”.

¿En qué se diferencia con Transfiya y Nequi?

J.U.: “Primero, que es administrado por el Banco de la República que viene haciendo esfuerzos con crear unos estándares para que todas las entidades financieras, bancos e incluso Fintech puedan participar como indirectos en el ecosistema”.

J.U.: “Una de las grandes diferencias es la interoperabilidad. Si bien existe Nequi, sabemos que funciona muy bien con Bancocolombia y DaviPlata con Davivienda. Pero con Bre-B se va a incluir a toda la banca y entidades financieras. Entonces yo estoy en el banco uno, transfiero al banco dos y la plata llega en pocos segundos”.

J.U.: “Con respecto a Transfiya, esta es de un privado, lo que hace que cada entidad financiera lo implemente a su gusto. Entonces el tema de experiencia de usuario no suele ser tan buena”.

J.U.: “Otro punto a favor es que en Transfiya, cuando normalmente se envía dinero, alguien tiene que aceptar del otro lado, ese es un punto de fricción que a veces es confuso. Con Bre-B no. Es mucho más usable e interoperable”.

¿Cómo puede Bre-B ayudar a las empresas a ser más competitivas en sus respectivos mercados?

J.U.: “Bre-B va a ser un estándar, una vez empiece a operar en septiembre. Las empresas, independiente del tamaño, que se queden por fuera de esto, podrían tener unas implicaciones negativas porque la apuesta a nivel del Banco Central y de los bancos es grandísima”.

¿Qué cambios traerá Bre-B?

J.U.: “Primero, permitir aceptar pagos de cualquier banco y billetera del país. Que el dinero ingrese de inmediato a todas las cuentas de quien la recibe. Eso es una ventaja grandísima porque algo que hemos descubierto en Bold es que estos pequeños negocios viven del día a día y hay medios de pago que pagan uno o dos días después, eso tiene implicaciones en el flujo de caja bastante considerables”.

J.U.: “Entonces Bre-B en primera instancia, lo que va a permitir es eso, que paguen y recibir el dinero de inmediato. Eso mejora el flujo de caja, la liquidez, disminuye costos y eso es muy importante”.

J.U.: “Se pretende que Bre-B, para los pagos o transferencias de persona a persona, sea gratis. A eso hay que apuntarle. Es una oportunidad grandísima para mejorar muchas de las cosas en los microcomercios”.

¿Qué recomendaciones hay para la seguridad?

J.U.: “Hemos tenido que implementar controles, sistema antifraude, usar machine learning, modelos estadísticas, entre otros; para detectar anomalías. El compromiso es de los bancos para tener tecnología y sistemas potentes de detección”.

J.U.: “Algo que están explotando los defraudadores es enviar mensajes SMS. Lo que hacen es incitar al usuario a completar un proceso en una app o sitio web. Entonces por ejemplo lo que está pasando es que enviar un mensaje con una supuesta transacción de Bre-B para aceptarla. Al hacer clic se abre un sitio web e ingresa los datos del banco. Es la vulnerabilidad más grande. También puede ser por correo electrónico”.

J.U.: “Como estamos en periodo de transición, los defraudadores se están aprovechando. Bre-B nunca envía mensajes o correos para aceptar transacciones. Si envía correos es para notificar que recibió o envió el dinero, pero nunca para poner datos de su banco. Por eso toca regular esfuerzos, hacer capacitaciones y campañas para que los usuarios entiendan mejor”.

¿Y para las empresas?

J.U.: “Las empresas tienen una gran oportunidad, primero de centralizar los pagos en un solo sitio, en una sola plataforma. Hace que estas empresas grandes o pequeñas tengan reportes mensuales y puedan conciliar más fácil sus transacciones”:

J.U.: “Hay varias opciones en el mercado. Lo que está buscando es concretar esas transacciones con reportes muy sencillos y en los históricos poder revisar bien qué está pasando. Las empresas también pueden usar llaves”.

J.U.: “Aparte de las llaves, pues los negocios adoptarán los sistemas QR. Hay negocios que venden productos en el sitio web por un link de pago, entonces ahí también hay un QR Bre-B”.