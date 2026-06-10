Hacen llamado a colombianos para reclamar dinero clave en Bogotá: téngalo en cuenta

Desde el Departamento de Prosperidad Social se realizó un llamado de advertencia a todos los ciudadanos que son beneficiarios de los programas de Renta Ciudadana, y Devolución del IVA en Bogotá.

La entidad, encargada de realizar todos los pagos, aviso que la fecha de los giros está cerca de vencerse. De acuerdo a lo informado, el último plazo es este martes 6 de octubre.

Y es que hasta la fecha de corte reportada por el DPS, el avance de cobros en el distrito capital se ubica en el 54,10 %, lo que significa que miles de familias todavía tienen incentivos pendientes por retirar.

Así puede consultar con su cédula si tiene giros pendientes

Para verificar si su hogar cuenta con pagos activos de Renta Ciudadana o Devolución del IVA, siga estos pasos:

Ingrese a los canales oficiales y portales web habilitados por Prosperidad Social (rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co o el portal de Devolución del IVA).

Digite su número de documento de identidad para realizar la consulta con autenticación digital o por medio del buscador de hogares beneficiarios.

Verifique si el recurso se encuentra disponible para cobro a través de la red aliada autorizada (SuperGIROS y SuRed).

Requisitos para acceder a estos programas

Prosperidad Social recordó que el proceso de entrega se rige bajo estrictas normas de seguridad para evitar fraudes y asegurar que el dinero llegue a la población vulnerable.

Por esta razón, se estableció que no hay prórrogas ni traslados, lo que significa que los recursos se entregan únicamente en el municipio y los puntos asignados en Bogotá. Asimismo, se prohíben los intermediarios, recordando que el trámite es completamente gratuito y no requiere de pagos ni gestores externos.

Finalmente, se aplica una política de titularidad única donde no se permiten cambios de titular, ni se entregarán incentivos mediante poderes notariales o autorizaciones a terceros, siendo obligatorio presentar el documento de identidad original en el punto de pago.