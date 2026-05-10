Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

Las loterías de Cundinamarca y Tolima vuelven a concentrar la atención de los apostadores este lunes 5 de octubre de 2026.

Ambos sorteos entregan millonarios premios y se juegan tradicionalmente al comienzo de la semana. Si compró un billete o una fracción, aquí podrá revisar los números ganadores y las respectivas series.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 5 de octubre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realiza un nuevo sorteo este lunes. Para llevarse el premio mayor, el jugador debe acertar el número y la serie correspondientes al billete adquirido.

Estos son los resultados del sorteo del 5 de octubre:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un premio mayor de $6.000 millones, además de otros premios contemplados dentro de su plan. La entidad dispone de canales oficiales para que los participantes puedan verificar posteriormente si su billete resultó ganador.

Para jugar, los interesados deben adquirir el billete o alguna de sus fracciones mediante vendedores y distribuidores autorizados. Es importante conservarlo en buen estado, pues será necesario para realizar el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 5 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima también realiza este lunes su sorteo 4190, que tiene un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado principal es:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Puede adquirirse mediante loteros, distribuidores autorizados, puntos de chance y el canal de venta virtual habilitado por la entidad.

Además del premio mayor, existen premios secos y aproximaciones, por lo que se recomienda revisar el resultado completo antes de desechar el billete.

Los ganadores deben presentar el billete o fracción para reclamar el dinero y tener presente que sobre los premios pueden aplicarse las retenciones establecidas por la legislación colombiana.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*