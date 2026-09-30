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Colombianos tendrán subsidio clave en su factura de energía: quiénes lo reciben y cuál es el límite para no perder el beneficio

Conozca quiénes pueden recibirlo y por qué superar el límite de consumo de subsistencia hace que pagues más.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
03:28 p. m.
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Pagar los servicios públicos mensuales representa un peso considerable dentro del presupuesto de cualquier hogar. Entre ellos, la factura de energía encabeza la lista de gastos obligatorios.

Sin embargo, existen alivios financieros estatales diseñados para mitigar este impacto, aunque muchos usuarios desconocen la letra menuda sobre cómo operan realmente y qué factores determinan un incremento inesperado en el recibo.

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En Colombia, los hogares clasificados en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son los beneficiarios directos de los subsidios aplicados a la tarifa de energía eléctrica.

Estos descuentos varían de acuerdo con la estratificación: el estrato 1 puede recibir un subsidio de hasta el 60 %, el estrato 2 alcanza hasta el 50 %, y el estrato 3 cuenta con un descuento del 15 % sobre el valor del consumo básico. No obstante, pertenecer a estos estratos no garantiza que la totalidad de la energía consumida esté cobijada por el beneficio.

El límite clave: ¿Qué es el consumo de subsistencia?

Uno de los errores más comunes entre los suscriptores es asumir que el descuento se aplica de forma indefinida a todo lo que marca el medidor. La normativa establece un tope máximo conocido como consumo de subsistencia, el cual representa la cantidad de kilovatios-hora (kWh) indispensables para cubrir las necesidades elementales de una familia promedio.

Este umbral no es universal y cambia drásticamente según las condiciones climáticas y la altura sobre el nivel del mar del municipio:

  • Zonas de clima cálido: El subsidio cubre habitualmente hasta los 173 kWh al mes.
  • Zonas de clima templado o frío: El límite establecido se reduce hasta los 130 kWh mensuales.

¿Qué pasa si se supera el límite?

Cuando un hogar excede el tope de subsistencia —especialmente en temporadas de altas temperaturas donde se incrementa el uso de aires acondicionados, ventiladores y otros electrodomésticos— se activa una penalización económica directa al bolsillo.

Todo kilovatio consumido por encima del límite permitido se facturará a tarifa plena, perdiendo por completo el subsidio. Por ejemplo, si una familia en zona cálida gasta 200 kWh al mes, los primeros 173 kWh recibirán el descuento correspondiente al estrato, pero los 27 kWh restantes se cobrarán a precio completo.

Empresas prestadoras del servicio y expertos recomiendan revisar detalladamente la factura mensual, identificar el consumo exacto registrado en las barras informativas, adoptar hábitos de eficiencia energética y apagar dispositivos innecesarios. Monitorear estos detalles es la única vía certera para evitar sorpresas financieras a fin de mes y aprovechar al máximo la ayuda del Estado.

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