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Icetex anuncia subsidio temporal para 170.000 beneficiarios desde octubre: así puede saber si aplica

A partir de octubre, 170.000 beneficiarios del Icetex recibirán un subsidio temporal.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 24 de 2026
10:42 a. m.
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Un respiro financiero recibirán miles de familias colombianas a partir del próximo mes. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) confirmó que, desde octubre, un total de 170.000 beneficiarios que se encuentran en etapa de pago (amortización) accederán a un subsidio temporal enfocado en la tasa de interés de sus créditos.

La medida, gestionada gracias a la destinación de 51.605 millones de pesos en recursos adicionales por parte del Gobierno nacional y el Ministerio de Educación, busca mitigar el impacto de las cargas financieras sobre los usuarios que adquirieron deudas para solventar su educación superior.

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¿En qué consiste el beneficio y cómo impactará la cuota?

El núcleo de este alivio temporal radica en la modificación transitoria de la fórmula con la que se calculan los intereses ordinarios. Durante el periodo en que aplique el subsidio, los créditos seleccionados pasarán a liquidarse con una tasa equivalente a IPC + 0 puntos.

Esta reducción representa una disminución considerable frente a las condiciones habituales de contratación, las cuales suelen ubicarse en rangos que van desde el IPC + 7% hasta el IPC + 12%, dependiendo directamente de la línea de financiación elegida por el estudiante al momento de firmar su obligación.

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Al aplicarse esta rebaja, los usuarios verán reflejado el saldo a favor directamente en sus recibos mensuales de pago, aliviando de forma directa su economía y la de sus hogares.

Requisitos indispensables para acceder al subsidio

Para que los deudores puedan ser cobijados por esta medida de carácter temporal, el Icetex estableció una serie de condiciones obligatorias que deben cumplirse a cabalidad:

  • El crédito debe encontrarse en la fase de pago posterior a la culminación o etapa de estudios.
  • Los usuarios no deben presentar mora ni saldos pendientes acumulados en sus obligaciones anteriores.
  • Se priorizará y mantendrá el beneficio únicamente a aquellos deudores que demuestren disciplina y constancia en el cumplimiento histórico de sus cuotas.

La entidad enfatizó que no se trata de una condonación de la deuda, sino de un apoyo temporal condicionado a la disponibilidad de los recursos aprobados.

Una vez se agote el presupuesto de los 51.605 millones de pesos destinados para tal fin, los créditos retomarán automáticamente las tasas de interés pactadas originalmente en sus contratos.

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