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Oficial: otro técnico dice adiós a la Liga BetPlay y el listado llegó a 9 en el semestre

A través de un comunicado oficial, el club confirmó que el técnico deja su cargo tras los malos resultados conseguidos en la temporada.

Balón Golty Liga BetPlay Dimayor
FOTO: @deportivocalicp

Ángel Ballén

octubre 06 de 2026
06:44 a. m.
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Se confirmó un nuevo movimiento en los banquillos de la Liga BetPlay. A través de un comunicado oficial, Deportivo Pereira confirmó que Arturo Reyes dejará de ser el director técnico del equipo profesional por mutuo acuerdo, agradeciéndole por los meses dedicados a la institución.

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El estratega samario llegó a Pereira en diciembre de 2025 y tuvo que dirigir un equipo que pasó por varias crisis a nivel económico y administrativo. Además, el plantel vivió las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

A lo largo del año, Pereira jugó 30 partidos en la Liga BetPlay y solo consiguió 18 puntos, razón por la cual el equipo es el último en la tabla de reclasificación y quedó en riesgo pensando en la tabla del descenso del próximo año.

¿Cuáles técnicos han salido de la Liga BetPlay?

A la fecha, ya son 9 técnicos los que han dejado su puesto en medio de la competencia. Es decir, casi la mitad de equipos ha cambiado de entrenador en este semestre.

  • Cúcuta Deportivo: salió el venezolano Richard Páez y fue reemplazado por el argentino Nicolás Chiesa.
  • Deportivo Pasto: salió el español Jonathan Risueño y fue reemplazado por René Rosero.
  • Alianza Valledupar: salió Camilo Ayala y fue reemplazado por Flabio Torres.
  • Junior: salió el uruguayo Alfredo Arias y fue reemplazado por el exportero Sebastián Viera.
  • Millonarios: salió el argentino Fabián Bustos y fue reemplazado por Alberto Gamero.
  • Once Caldas: salió Hernán Darío Herrera y fue reemplazado por Carlos Valencia (E).
  • Jaguares: salió Hubert Bodhert y fue reemplazado por Julio Méndez (E).
  • Deportes Tolima: salió Sebastián Oliveros y fue reemplazado por Luis Fernando Suárez.
  • Deportivo Pereira: salió Arturo Reyes.
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