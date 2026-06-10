Oficial: otro técnico dice adiós a la Liga BetPlay y el listado llegó a 9 en el semestre
A través de un comunicado oficial, el club confirmó que el técnico deja su cargo tras los malos resultados conseguidos en la temporada.
Ángel Ballén
06:44 a. m.
Se confirmó un nuevo movimiento en los banquillos de la Liga BetPlay. A través de un comunicado oficial, Deportivo Pereira confirmó que Arturo Reyes dejará de ser el director técnico del equipo profesional por mutuo acuerdo, agradeciéndole por los meses dedicados a la institución.
El estratega samario llegó a Pereira en diciembre de 2025 y tuvo que dirigir un equipo que pasó por varias crisis a nivel económico y administrativo. Además, el plantel vivió las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.
A lo largo del año, Pereira jugó 30 partidos en la Liga BetPlay y solo consiguió 18 puntos, razón por la cual el equipo es el último en la tabla de reclasificación y quedó en riesgo pensando en la tabla del descenso del próximo año.
¿Cuáles técnicos han salido de la Liga BetPlay?
A la fecha, ya son 9 técnicos los que han dejado su puesto en medio de la competencia. Es decir, casi la mitad de equipos ha cambiado de entrenador en este semestre.
- Cúcuta Deportivo: salió el venezolano Richard Páez y fue reemplazado por el argentino Nicolás Chiesa.
- Deportivo Pasto: salió el español Jonathan Risueño y fue reemplazado por René Rosero.
- Alianza Valledupar: salió Camilo Ayala y fue reemplazado por Flabio Torres.
- Junior: salió el uruguayo Alfredo Arias y fue reemplazado por el exportero Sebastián Viera.
- Millonarios: salió el argentino Fabián Bustos y fue reemplazado por Alberto Gamero.
- Once Caldas: salió Hernán Darío Herrera y fue reemplazado por Carlos Valencia (E).
- Jaguares: salió Hubert Bodhert y fue reemplazado por Julio Méndez (E).
- Deportes Tolima: salió Sebastián Oliveros y fue reemplazado por Luis Fernando Suárez.
- Deportivo Pereira: salió Arturo Reyes.