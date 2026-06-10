Oficial: otro técnico dice adiós a la Liga BetPlay y el listado llegó a 9 en el semestre

Se confirmó un nuevo movimiento en los banquillos de la Liga BetPlay. A través de un comunicado oficial, Deportivo Pereira confirmó que Arturo Reyes dejará de ser el director técnico del equipo profesional por mutuo acuerdo, agradeciéndole por los meses dedicados a la institución.

El estratega samario llegó a Pereira en diciembre de 2025 y tuvo que dirigir un equipo que pasó por varias crisis a nivel económico y administrativo. Además, el plantel vivió las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

A lo largo del año, Pereira jugó 30 partidos en la Liga BetPlay y solo consiguió 18 puntos, razón por la cual el equipo es el último en la tabla de reclasificación y quedó en riesgo pensando en la tabla del descenso del próximo año.

¿Cuáles técnicos han salido de la Liga BetPlay?

A la fecha, ya son 9 técnicos los que han dejado su puesto en medio de la competencia. Es decir, casi la mitad de equipos ha cambiado de entrenador en este semestre.