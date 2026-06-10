¿Las mascotas pueden heredar en Colombia? La ley aclara qué se puede hacer

Son millones de hogares los que actualmente optan por tener una mascota en el país. Al no tener hijos, una de las dudas más recurrentes al momento de planificar un testamento en las familas, es si los animales de compañía pueden recibir bienes o dinero directamente tras el fallecimiento de su dueño.

Ee términos prácticos, la respuesta corta es no. Sin embargo, la legislación colombiana contempla mecanismos legales válidos para proteger el futuro y el bienestar de estos animales.

¿Por qué las mascotas no pueden ser herederas en Colombia?

La ley en Colombia (artículo 1055) aclara que solo las personas naturales o jurídicas pueden ser asignatarias y recibir una herencia.

Y es que al carecer de personalidad jurídica, los perros, gatos y cualquier otro animal doméstico no tienen la capacidad legal para ser titulares de derechos patrimoniales, poseer bienes ni administrarlos por sí mismos.

De esta manera, cualquier cláusula testamentaria que nombre directamente a una mascota como heredera del 50 % o de la totalidad de una fortuna se considerará jurídicamente ineficaz.

¿Qué hacer si quiere proteger a su mascota a futuro?

A pesar de negarse una herencia, en Colombia permite asegurar su cuidado a través de figuras indirectas y condicionadas.

La persona puede dejar sus bienes a una persona de confianza (familiar, amigo o representante de una fundación) bajo la condición de que los fondos o inmuebles heredados se destinen exclusivamente al mantenimiento, alimentación, salud y bienestar de la mascota.

Además de ello, en el testamento se redacta una cláusula donde se obliga al heredero humano a cumplir con el cuidado del animal. Si el asignatario acepta los bienes pero incumple con el bienestar del animal, la ley permite que otros interesados soliciten la resolución de la asignación por incumplimiento.

Si bien el componente patrimonial de las herencias se rige bajo estrictas normas civiles, las normativas recientes en Colombia han reforzado la protección contra el maltrato y el abandono de los animales de compañía.