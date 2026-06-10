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Adiós a la voz del Himno Nacional: murió a los 92 años reconocido cantante colombiano

El cantante y compositor colombiano fue una de las voces más reconocidas del bolero y la música romántica.

Falleció el cantante Murió Víctor Hugo Ayala a los 92 años
FOTO: Víctor Hugo Ayala, YouTube | Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
07:19 a. m.
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El reconocido cantante y compositor Víctor Hugo Ayala, falleció este martes 6 de octubre de 2026 a los 92 años, de acuerdo a lo confirmado por su hija, Luisa Ayala a La FM de RCN Radio.

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Ayala nació en Bogotá el 13 de junio de 1934 y construyó una extensa trayectoria musical que se extendió por varias décadas. El artista fue recordado a lo largo de su carrera como una de las voces más representativas del bolero, la música lírica y romántica en Colombia.

¿Quién fue Víctor Hugo Ayala y cuál fue su trayectoria musical?

El cantante consolidó una carrera de cinco décadas y logró importantes ventas en la historia de la casa disquera Sonolux. Ayala grabó cerca de 48 producciones discográficas y compartió escenarios con reconocidos artistas colombianos.

Según RTVC, su carrera comenzó en la radio al participar en concursos de aficionados en emisoras bogotanas. Ganó concursos en Radio Santa Fe y posteriormente pasó por La Voz de Colombia y Nueva Granada, donde compartió espacios con músicos como Jaime Llano González.

Uno de los principales elementos que marcó la trayectoria de Víctor Hugo Ayala fue su vínculo con el Himno Nacional de Colombia. El cantante llegó a convertirse en uno de los mayores intérpretes de sus once estrofas y su voz quedó asociada durante años con la interpretación del himno.

Su participación también alcanzó la televisión pública, donde fue recordado durante décadas siendo seleccionado como intérprete oficial del himno en el cierre anual de la televisión pública, cada 31 de diciembre.

La noticia de su muerte fue difundida este martes 6 de octubre y generó mensajes de condolencia de seguidores que destacaron su trayectoria artística y su aporte a la música romántica colombiana. Por ahora, no se conocen detalles sobre la causa oficial de su muerte y sus familiares no se han pronunciado públicamente al respecto.

Con la muerte de Víctor Hugo Ayala, Colombia despide a un cantante cuya trayectoria estuvo marcada por el bolero, las canciones románticas y su particular vínculo con el Himno Nacional. Sus interpretaciones de ‘Camino Verde’, ‘La quiero porque la quiero’ y otros temas de su repertorio, así como su presencia en la radio y la televisión, hacen parte de los principales capítulos de su carrera artística.

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