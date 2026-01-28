Fecha en la que se eliminaría retención en la fuente para pagos con tarjetas en Colombia
Se puso en marcha un decreto que elimina la retención de 1,5% de estos pagos.
Noticias RCN
01:17 p. m.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), confirmó que no solo desistirá de gravar las transacciones a través del nuevo sistema Bre-B, sino que además eliminará la retención en la fuente del 1,5% que actualmente pesa sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito.
Hasta la fecha, los comercios en Colombia asumen una retención en la fuente del 1,5% por cada venta realizada mediante datáfono (tarjetas de crédito y débito). Según el nuevo borrador de decreto publicado por la cartera de Hacienda, este cobro desaparecerá a partir de marzo de 2026.
El argumento técnico detrás de esta medida es que estas retenciones actúan como un impuesto indirecto que los comerciantes suelen trasladar al consumidor final a través del precio. Al eliminar este costo operativo, el Gobierno espera que se produzca una reducción en los precios de bienes y servicios, además de fomentar que más negocios acepten plásticos sin el temor de ver afectado su flujo de caja.
¿A partir de qué fecha empezaría a regir esto?
Según la información técnica disponible sobre el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, la eliminación de la retención en la fuente del 1,5% para los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito está proyectada para empezar a regir a partir de marzo de 2026.
En cuanto al sistema Bre-B y las billeteras digitales (como Nequi o Daviplata), la decisión de desistir de gravarlos implica que estos medios de pago se mantendrán con una tarifa de retención del 0%, evitando así la carga tributaria que se había planteado inicialmente para estas plataformas.
El anuncio también despeja las dudas sobre el futuro de Bre-B, la ambiciosa plataforma de pagos interoperables del Banco de la República. Tras una ola de críticas de gremios como Asobancaria y diversos centros de pensamiento, que advertían que un impuesto del 1,5% "mataría al sistema antes de nacer", el Gobierno confirmó que tanto Bre-B como plataformas como Nequi, Daviplata y Dale se mantendrán libres de esta retención.