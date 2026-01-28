CANAL RCN
Economía

Fecha en la que se eliminaría retención en la fuente para pagos con tarjetas en Colombia

Se puso en marcha un decreto que elimina la retención de 1,5% de estos pagos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 28 de 2026
01:17 p. m.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), confirmó que no solo desistirá de gravar las transacciones a través del nuevo sistema Bre-B, sino que además eliminará la retención en la fuente del 1,5% que actualmente pesa sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito.

Hasta la fecha, los comercios en Colombia asumen una retención en la fuente del 1,5% por cada venta realizada mediante datáfono (tarjetas de crédito y débito). Según el nuevo borrador de decreto publicado por la cartera de Hacienda, este cobro desaparecerá a partir de marzo de 2026.

El argumento técnico detrás de esta medida es que estas retenciones actúan como un impuesto indirecto que los comerciantes suelen trasladar al consumidor final a través del precio. Al eliminar este costo operativo, el Gobierno espera que se produzca una reducción en los precios de bienes y servicios, además de fomentar que más negocios acepten plásticos sin el temor de ver afectado su flujo de caja.

¿A partir de qué fecha empezaría a regir esto?

Según la información técnica disponible sobre el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, la eliminación de la retención en la fuente del 1,5% para los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito está proyectada para empezar a regir a partir de marzo de 2026.

En cuanto al sistema Bre-B y las billeteras digitales (como Nequi o Daviplata), la decisión de desistir de gravarlos implica que estos medios de pago se mantendrán con una tarifa de retención del 0%, evitando así la carga tributaria que se había planteado inicialmente para estas plataformas.

El anuncio también despeja las dudas sobre el futuro de Bre-B, la ambiciosa plataforma de pagos interoperables del Banco de la República. Tras una ola de críticas de gremios como Asobancaria y diversos centros de pensamiento, que advertían que un impuesto del 1,5% "mataría al sistema antes de nacer", el Gobierno confirmó que tanto Bre-B como plataformas como Nequi, Daviplata y Dale se mantendrán libres de esta retención.

