Trabajadores tendrán duro golpe a su bolsillo con subida de este pago en el mes de febrero

Miles de trabajadores independientes y contratistas por prestación de servicios en Colombia se preparan para un ajuste significativo en sus finanzas personales. A partir de los primeros días de febrero, el pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) reflejará el incremento derivado del nuevo salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), que para este 2026 se fijó en $1.750.905.

Aunque el aumento salarial entró en vigor el 1 de enero, la normativa establece que los aportes de los trabajadores independientes se realizan a mes vencido.

Lo anterior significa que en enero se pagó lo correspondiente a diciembre de 2025 (con los valores antiguos), y será en febrero cuando se deba liquidar el periodo de enero con la nueva base salarial.

Este será el aumento que tendrán estos trabajadores con pago PILA

Para quienes cotizan sobre la base mínima, el impacto será directo. El aporte total mensual pasará de aproximadamente $413.000 en 2025 a superar los $508.000 en 2026, incluyendo salud, pensión y el nivel básico de Riesgos Laborales (ARL).

Es fundamental recordar que, para los contratos de prestación de servicios, la ley permite que el IBC sea el 40% del valor bruto mensual del contrato. Sin embargo, este resultado nunca puede ser menor al salario mínimo de $1.750.905.