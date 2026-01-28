CANAL RCN
Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

Entretanto, cientos de pacientes protestan frente a una de las sedes de la entidad en Bogotá, por la falta de acciones para solucionar la crisis.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
01:15 p. m.
A través de un comunicado, la Nueva EPS se refirió a la crisis por la entrega de medicamentos que tiene en jaque a cientos de pacientes con enfermedades huérfanas y trasplantados en todo el país.

De acuerdo con la entidad, ya se iniciaron las tareas para regularizar la situación.

Más de 200 enfermeras y terapeutas sin salario desde hace seis meses por deuda de la Nueva EPS

Para esto, se programó una reunión con un equipo interdisciplinario para el próximo 3 de febrero, en la que se recibirán observaciones e inquietudes provenientes de las organizaciones de pacientes, con el fin de abrir canales de diálogo para atender sus casos.

A esto se suma la afirmación de la Nueva EPS de estar adelantando acuerdos con gestores farmacéuticos para volver a la dispensación de medicamentos de forma eficiente.

Plantón de pacientes en Engativá

Entretanto, representantes de 39 fundaciones y organizaciones defensoras de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo mantienen un plantón en la sede administrativa de la Nueva EPS en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Los manifestantes denuncian la falta de medicamentos y atención oportuna que pone en riesgo la vida de aproximadamente 5.000 afiliados.

Los representantes de las fundaciones han criticado con fuerza a las autoridades encargadas de hacer veeduría de la situación: "Una Supersalud que no responde, una Defensoría que no está teniendo capacidad tampoco de proteger al pueblo, y un Ministerio de Salud que está totalmente ausente".

Además, agregaron que "pacientes con hipertensión pulmonar y con otras enfermedades huérfanas llegan todos los días pidiendo auxilio por su vida".

Los manifestantes responsabilizan al Gobierno Nacional por generar "una crisis debido a un desfinanciamiento que es evidente, no se puede negar, y desde allá deben partir las soluciones, pero parece que no hay interés".

