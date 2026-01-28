Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

A través de un comunicado, la Nueva EPS se refirió a la crisis por la entrega de medicamentos que tiene en jaque a cientos de pacientes con enfermedades huérfanas y trasplantados en todo el país.

De acuerdo con la entidad, ya se iniciaron las tareas para regularizar la situación.

Para esto, se programó una reunión con un equipo interdisciplinario para el próximo 3 de febrero, en la que se recibirán observaciones e inquietudes provenientes de las organizaciones de pacientes, con el fin de abrir canales de diálogo para atender sus casos.

A esto se suma la afirmación de la Nueva EPS de estar adelantando acuerdos con gestores farmacéuticos para volver a la dispensación de medicamentos de forma eficiente.

Plantón de pacientes en Engativá

Entretanto, representantes de 39 fundaciones y organizaciones defensoras de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo mantienen un plantón en la sede administrativa de la Nueva EPS en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Los manifestantes denuncian la falta de medicamentos y atención oportuna que pone en riesgo la vida de aproximadamente 5.000 afiliados.

Los representantes de las fundaciones han criticado con fuerza a las autoridades encargadas de hacer veeduría de la situación: "Una Supersalud que no responde, una Defensoría que no está teniendo capacidad tampoco de proteger al pueblo, y un Ministerio de Salud que está totalmente ausente".

Además, agregaron que "pacientes con hipertensión pulmonar y con otras enfermedades huérfanas llegan todos los días pidiendo auxilio por su vida".

Los manifestantes responsabilizan al Gobierno Nacional por generar "una crisis debido a un desfinanciamiento que es evidente, no se puede negar, y desde allá deben partir las soluciones, pero parece que no hay interés".