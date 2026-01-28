Duro golpe a las bandas que operan en Bogotá: autoridades intervinieron zona crítica

Este miércoles 28 de enero, las autoridades en Bogotá pusieron en marcha un robusto operativo en una de las zonas más críticas en materia de seguridad.

El foco fue el barrio Santa Fe de la localidad Los Mártires, el cual ha sido azotado por la presencia de pandillas y otras bandas. Pues bien, hubo una intervención que contó con la presencia de más de 1.200 policías y agentes.

Miles de agentes intervinieron en el barrio Santa Fe

La madrugada, que parecía tranquila, fue el punto de partida. A medida que pasaban las horas, las autoridades fueron ahondando en los rincones y logrando resultados contundentes.

Cuatro personas fueron capturadas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se incautaron un arma de fuego, un arma traumática, 30 cartuchos de munición, 21 celulares, 10 armas cortopunzantes, 250 gramos de droga y dos millones de pesos en efectivo.

La presencia de Migración fue crucial, teniendo en cuenta que había 200 personas provenientes de otros países que no estaban al día con los papeles ni tenían definida su situación migratoria.

¿Qué encontraron?

“Vinimos a generar un control con disuasión entre las calles 19 y 24; y de la 14 (Caracas) a la 17. Gracias a la denuncia ciudadana en la cual manifiesta que en estos lugares se esconden personas que generan hurto”, declaró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Bogotá.

Precisó que en la zona operan Los Maracuchos, grupo relacionado con el Tren de Aragua; así como Los Boyacos y La 24. Las investigaciones buscan dar con sus cabecillas.

Adicionalmente, el secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que intervenir estos sitios es fundamental para recobrar el control y darle estocadas a las estructuras que se esconden en los paga diarios.