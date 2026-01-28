Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

El 28 de enero de 2025, hubo conmoción en redes sociales luego de que se conociera que Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', fue capturada por las autoridades en uno de sus establecimientos, con el objetivo de que respondiera por los actos vandálicos que protagonizó en el estallido social de 2019.

La lectura del fallo determinó que debía pagar los 63 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor y posteriormente a una Guarnición Militar, cumpliendo ya un año privada de la libertad.

Karol Samantha y el desgarrador mensaje tras un año de la captura de 'Epa Colombia'

A través de sus redes sociales, Karol Samatha, esposa de Barrera Rojas, explicó que no esperaba verla encerrada por tanto tiempo, pero dejó claro que seguirá esperando a que alguno de los recursos presentados por la defensa para que pueda recuperar la libertad.

No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar, privada de tu libertad. Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa, porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero cómo duele ver que pasan los días y aún no regresas.

Video inédito de la captura de 'Epa Colombia'

En otra publicación de Instagram, Karol Samantha publicó un video del momento exacto en el que uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía ingresan hasta el establecimiento ubicado en el barrio Restrepo de Bogotá para efectuar la captura.

En el video se observa cómo 'Epa Colombia' le da un beso a su bebé, a quien sostienen en brazos, y se dispone a acompañar a las autoridades hacia la salida del local. Junto a este video, su esposa compartió otro mensaje.