CANAL RCN
Tendencias

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

Se cumplió un año desde que agentes del CTI capturaron a Daneidy Barrera para oficializar su condena por los actos de vandalismo cometidos en 2019.

Karol Samantha video captura Epa Colombia
FOTO: Karol Samantha - IG

Noticias RCN

enero 28 de 2026
01:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 28 de enero de 2025, hubo conmoción en redes sociales luego de que se conociera que Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', fue capturada por las autoridades en uno de sus establecimientos, con el objetivo de que respondiera por los actos vandálicos que protagonizó en el estallido social de 2019.

Esposa de 'Epa Colombia' y su rechazo a reciente decisión de la justicia: "Es desproporcionada"
RELACIONADO

Esposa de 'Epa Colombia' y su rechazo a reciente decisión de la justicia: "Es desproporcionada"

La lectura del fallo determinó que debía pagar los 63 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor y posteriormente a una Guarnición Militar, cumpliendo ya un año privada de la libertad.

Karol Samantha y el desgarrador mensaje tras un año de la captura de 'Epa Colombia'

A través de sus redes sociales, Karol Samatha, esposa de Barrera Rojas, explicó que no esperaba verla encerrada por tanto tiempo, pero dejó claro que seguirá esperando a que alguno de los recursos presentados por la defensa para que pueda recuperar la libertad.

No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar, privada de tu libertad. Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa, porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero cómo duele ver que pasan los días y aún no regresas.

Video inédito de la captura de 'Epa Colombia'

En otra publicación de Instagram, Karol Samantha publicó un video del momento exacto en el que uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía ingresan hasta el establecimiento ubicado en el barrio Restrepo de Bogotá para efectuar la captura.

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel
RELACIONADO

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

En el video se observa cómo 'Epa Colombia' le da un beso a su bebé, a quien sostienen en brazos, y se dispone a acompañar a las autoridades hacia la salida del local. Junto a este video, su esposa compartió otro mensaje.

"Mujer de admirar, que no le hace mal a nadie. Generadora de empleo, con un corazón bondadoso, luchadora, perseverante y constante. ¿Por qué así? ¿Por qué en esta etapa de nuestras vidas? ¿Por qué tanta maldad? Solo tú, mi Dios, sabes las respuestas, el porqué y el para qué… Hazla renacer".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez conmovió al mostrar al altar en el que habla con el artista y lo recuerda

Yeison Jiménez

Poncho Zuleta se pronunció tras confundir a Jessi Uribe con Yeison Jiménez: "Las redes no perdonan"

Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez y un contundente pronunciamiento: anuncian acciones judiciales

Otras Noticias

EPS

Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

Entretanto, cientos de pacientes protestan frente a una de las sedes de la entidad en Bogotá, por la falta de acciones para solucionar la crisis.

Temblor en Colombia

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 28 de enero de 2026!

¿De cuánto han sido las magnitudes y las profundidades? Entérese aquí de los detalles completos.

India

India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca

Finanzas personales

Ajuste salarial en Colombia: El desafío de las empresas para transformar el costo laboral