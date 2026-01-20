CANAL RCN
Economía

Colpensiones confirma el calendario de pagos de mesadas pensionales en 2026

Colpensiones ya publicó las fechas en las que pagará la pensión durante 2026. Conozca el calendario mes a mes y planifique sus gastos.

Colpensiones confirma el calendario de pagos de mesadas pensionales en 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 20 de 2026
12:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el inicio de 2026, millones de pensionados en Colombia buscan claridad para organizar sus gastos, pagos y compromisos mensuales.

Esto es lo que pagará Colpensiones por el auxilio funerario en este 2026
RELACIONADO

Esto es lo que pagará Colpensiones por el auxilio funerario en este 2026

Pensando en esa necesidad, Colpensiones confirmó el calendario oficial de pago de mesadas pensionales mes a mes, una información clave para quienes dependen de este ingreso fijo.

La entidad reiteró que, como es habitual en el régimen público, los desembolsos se realizarán durante la última semana de cada mes.

Y es que actualmente, más de dos millones de jubilados hacen parte del sistema público, por lo que conocer estas fechas permite planear con mayor tranquilidad el pago de servicios, arriendos, medicamentos y otras obligaciones.

Fechas de pago de Colpensiones en 2026 (régimen público)

Primer semestre de 2026.

Colpensiones hace llamado a trabajadores entre los 55 y 60 años: tienen que presentar este trámite
RELACIONADO

Colpensiones hace llamado a trabajadores entre los 55 y 60 años: tienen que presentar este trámite

  • Enero: lunes 26
  • Febrero: lunes 25
  • Marzo: miércoles 25
  • Abril: lunes 27
  • Mayo: lunes 25
  • Junio: jueves 25.

Segundo semestre de 2026

  • Julio: lunes 27
  • Agosto: martes 25
  • Septiembre: viernes 25
  • Octubre: lunes 26
  • Noviembre: martes 25
  • Diciembre: jueves 24.
Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto
RELACIONADO

Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

Desde Colpensiones recordaron que estas fechas aplican para los afiliados al Régimen de Prima Media y que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas por cada pensionado.

¿Qué pasa con los fondos privados de pensiones?

A diferencia del sistema público, los fondos privados suelen consignar las mesadas a comienzos de cada mes, lo que cambia el flujo de ingresos para los jubilados afiliados a este régimen.

Colpensiones hace llamado a trabajadores entre los 55 y 60 años: tienen que presentar este trámite
RELACIONADO

Colpensiones hace llamado a trabajadores entre los 55 y 60 años: tienen que presentar este trámite

Uno de los más representativos es Porvenir, que ya publicó su calendario para 2026.

Primer semestre de 2026

  • Enero: lunes 13
  • Febrero: lunes 2
  • Marzo: lunes 2
  • Abril: lunes 6
  • Mayo: lunes 4
  • Junio: lunes 1.

Segundo semestre de 2026

  • Julio: jueves 2
  • Agosto: lunes 3
  • Septiembre: miércoles 2
  • Octubre: viernes 2
  • Noviembre: martes 3
  • Diciembre: miércoles 2.

Finalmente, es importante tener en cuenta que mientras la Corte Constitucional define el futuro de la reforma pensional, el sistema actual sigue rigiéndose por la Ley 100, manteniendo separados el régimen público y el privado.

Por eso, revisar el calendario correspondiente a cada caso será fundamental durante todo el 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

Ecopetrol convoca Asamblea de Accionistas para el 5 de febrero y presenta plancha de Junta Directiva

Peajes

Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia

Dólar

Alivio para muchos por nueva caída del dólar en Colombia: así se cotiza hoy, 20 de enero

Otras Noticias

Congreso de la República

Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio

El texto explica que surtirá efectos fiscales a partir del 2026, derogando las disposiciones contrarias.

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y Darío Gómez: fanáticos desempolvan sentido video de ambos cantantes

Los fanáticos del artista han recordado uno de los momentos más emblemáticos de su carrera musical.

París

VIDEO I Reveladoras imágenes del robo al Museo del Louvre en París: ¿qué se sabe?

Cuidado personal

¿Se puede contraer una infección urinaria por usar un baño público?

Independiente Santa Fe

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?