Colpensiones confirma el calendario de pagos de mesadas pensionales en 2026

Con el inicio de 2026, millones de pensionados en Colombia buscan claridad para organizar sus gastos, pagos y compromisos mensuales.

Pensando en esa necesidad, Colpensiones confirmó el calendario oficial de pago de mesadas pensionales mes a mes, una información clave para quienes dependen de este ingreso fijo.

La entidad reiteró que, como es habitual en el régimen público, los desembolsos se realizarán durante la última semana de cada mes.

Y es que actualmente, más de dos millones de jubilados hacen parte del sistema público, por lo que conocer estas fechas permite planear con mayor tranquilidad el pago de servicios, arriendos, medicamentos y otras obligaciones.

Fechas de pago de Colpensiones en 2026 (régimen público)

Primer semestre de 2026.

Enero: lunes 26

Febrero: lunes 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25.

Segundo semestre de 2026

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: martes 25

Diciembre: jueves 24.

Desde Colpensiones recordaron que estas fechas aplican para los afiliados al Régimen de Prima Media y que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas por cada pensionado.

¿Qué pasa con los fondos privados de pensiones?

A diferencia del sistema público, los fondos privados suelen consignar las mesadas a comienzos de cada mes, lo que cambia el flujo de ingresos para los jubilados afiliados a este régimen.

Uno de los más representativos es Porvenir, que ya publicó su calendario para 2026.

Primer semestre de 2026

Enero: lunes 13

Febrero: lunes 2

Marzo: lunes 2

Abril: lunes 6

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1.

Segundo semestre de 2026

Julio: jueves 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: miércoles 2

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: miércoles 2.

Finalmente, es importante tener en cuenta que mientras la Corte Constitucional define el futuro de la reforma pensional, el sistema actual sigue rigiéndose por la Ley 100, manteniendo separados el régimen público y el privado.

Por eso, revisar el calendario correspondiente a cada caso será fundamental durante todo el 2026.