India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas

Con una letalidad que puede alcanzar el 75% y ante la ausencia de una vacuna, el Ministerio de Salud de India anunció haber logrado una "contención oportuna" de un brote del virus Nipah en Bengala Occidental.

Tras confirmar dos contagios en dicho estado, las autoridades activaron un protocolo de emergencia que permitió localizar a 196 personas que tuvieron contacto con los infectados, quienes, afortunadamente, dieron negativo en las pruebas de laboratorio.

Según el comunicado oficial emitido el martes por la noche, "se llevaron a cabo medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno" para frenar la expansión de esta enfermedad zoonótica.

¿Cuáles son los síntomas del Nipah?

Aunque no se han revelado detalles sobre la identidad de los dos pacientes, el gobierno indio aseguró que "la situación se encuentra bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias".

Este virus, que se transmite de animales a humanos, tiene como portadores naturales a los murciélagos frugívoros y provoca síntomas severos que inician con fiebre intensa, vómitos e infecciones respiratorias.

En sus etapas más críticas, el Nipah puede causar convulsiones e inflamación cerebral, cuadros clínicos que frecuentemente derivan en estados de coma.

No es el primer brote de Nipah en el gigante asiático:

La preocupación de las autoridades radica en la peligrosidad del patógeno, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75% según datos de la Organización Mundial de la Salud.

El historial del virus en la región es alarmante, pues desde su identificación inicial en 1998 en Malasia, ha resurgido en territorio indio en varias ocasiones. Bengala Occidental, donde se registraron los casos actuales, fue precisamente el lugar del primer brote nacional en 2001, mientras que el estado de Kerala sufrió la pérdida de 17 personas en 2018 y dos más en el año 2023.