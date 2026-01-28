CANAL RCN
Internacional

India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas

Tras registrar un nuevo brote, realizaron pruebas de laboratorio a casi 200 personas que habían tenido contacto con los contagiados.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

enero 28 de 2026
01:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una letalidad que puede alcanzar el 75% y ante la ausencia de una vacuna, el Ministerio de Salud de India anunció haber logrado una "contención oportuna" de un brote del virus Nipah en Bengala Occidental.

Tras confirmar dos contagios en dicho estado, las autoridades activaron un protocolo de emergencia que permitió localizar a 196 personas que tuvieron contacto con los infectados, quienes, afortunadamente, dieron negativo en las pruebas de laboratorio.

Según el comunicado oficial emitido el martes por la noche, "se llevaron a cabo medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno" para frenar la expansión de esta enfermedad zoonótica.

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?
RELACIONADO

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?

¿Cuáles son los síntomas del Nipah?

Aunque no se han revelado detalles sobre la identidad de los dos pacientes, el gobierno indio aseguró que "la situación se encuentra bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias".

Este virus, que se transmite de animales a humanos, tiene como portadores naturales a los murciélagos frugívoros y provoca síntomas severos que inician con fiebre intensa, vómitos e infecciones respiratorias.

En sus etapas más críticas, el Nipah puede causar convulsiones e inflamación cerebral, cuadros clínicos que frecuentemente derivan en estados de coma.

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento
RELACIONADO

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

No es el primer brote de Nipah en el gigante asiático:

La preocupación de las autoridades radica en la peligrosidad del patógeno, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75% según datos de la Organización Mundial de la Salud.

El historial del virus en la región es alarmante, pues desde su identificación inicial en 1998 en Malasia, ha resurgido en territorio indio en varias ocasiones. Bengala Occidental, donde se registraron los casos actuales, fue precisamente el lugar del primer brote nacional en 2001, mientras que el estado de Kerala sufrió la pérdida de 17 personas en 2018 y dos más en el año 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Marco Rubio testifica ante el Senado y revela cuál será el siguiente paso en Venezuela

Redes sociales

Unión Europea contempla limitaciones de edad para evitar que los niños accedan a redes sociales

Francia

Incendio en hotel de lujo en Francia obligó a evacuar a casi 300 personas

Otras Noticias

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca

Teófilo Gutiérrez se animó a compararse con los mejores delanteros del fútbol colombiano y así fue su reacción.

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez conmovió al mostrar al altar en el que habla con el artista y lo recuerda

Lina Jiménez, la hermana del artista, compartió la imagen en sus redes sociales.

Finanzas personales

Ajuste salarial en Colombia: El desafío de las empresas para transformar el costo laboral

EPS

"Están feriando Famisanar": congresista expuso sueldos de hasta $40 millones, pero la EPS respondió

Educación

¿Qué pasará con los profesores afectados en Bogotá por demoras en giros del Gobierno?