Ajuste salarial en Colombia: El desafío de las empresas para transformar el costo laboral

Con el reciente ajuste al salario mínimo en Colombia, el tejido empresarial (especialmente las pequeñas y medianas empresas) enfrenta el reto de absorber el incremento en los costos laborales sin trasladar la totalidad del impacto al consumidor final ni comprometer su margen de rentabilidad.

Ante una cartera financiera que apenas muestra señales de estabilización, el incremento del 23 % en el costo laboral y su carga prestacional asociada exigen que las compañías pasen de un estado de "supervivencia" a uno de planeación robusta.

Según ANIF, sectores con alta informalidad como la construcción, agricultura, artes, servicios y comercio al por menor (donde los costos laborales ya venían creciendo desde el ajuste de la jornada en 2023) son los más afectados por el aumento salarial. Al ser actividades intensivas en mano de obra y con márgenes de caja muy ajustados, su capacidad de reinversión se ve amenazada.

Estrategias para seguir operando de forma rentable

De acuerdo con Juan Fernando Bermúdez, experto en estrategia y transformación organizacional y CEO de la firma boutique: BM Mentors, el aumento del salario mínimo debe verse como un disparador para profesionalizar la operación. Sin embargo, la diferencia entre las grandes compañías y las pymes radica en la resiliencia de su caja, pues mientras las primeras acceden a economías de escala, las segundas suelen ver su liquidez comprometida de inmediato.

"El riesgo real es la pérdida de liquidez, lo que lleva a decisiones costosas. No obstante, el mayor error en 2026 será quedarse quietos esperando que el panorama se aclare solo", señala.

Para evitar decisiones reactivas como despidos masivos no planeados, Juan Fernando Bermúdez recomienda cuatro estrategias para distribuir el impacto del costo laboral de manera inteligente:

Distribución del impacto

El incremento debe ser absorbido de forma tripartita, es decir, una parte desde el margen del empresario, otra mediante un ajuste leve al cliente basado en valor agregado y la última a través de eficiencias operativas internas.

Mecanismos de compensación variable

La legislación colombiana permite que pagos como bonificaciones voluntarias o por resultados puedan representar hasta el 40 % de la remuneración total sin constituir salario para efectos prestacionales. Esto permite que las empresas puedan usar este tipo de figuras, alineando el éxito del negocio con el bolsillo del empleado sin asfixiar las finanzas a largo plazo.

Flexibilidad contractual legal

El uso de contratos por obra o labor, resulta efectivo para este tipo de coyunturas, pues facilita la contratación para proyectos específicos, pues acota el alcance y permite pagar exactamente por el valor generado en un tiempo determinado, disminuyendo así los cargos prestacionales que deba asumir la empresa. Además, inspirados en modelos de países como Canadá y Australia, los liderazgos empresariales más exitosos están adoptando la capacitación cruzada, permitiendo que los empleados roten funciones y reduzcan la dependencia de roles híperespecializados que elevan los costos.

Rediseño organizacional y tecnología

Según Juan Fernando Bermúdez, CEO de BM Mentors es vital identificar qué actividades agregan valor y cuáles son ruido operativo, para definir qué procesos pueden ser automatizados con tecnología e inteligencia artificial.

Al reducir el margen de error humano y optimizar el tiempo del personal actual, las empresas pueden aumentar su productividad por empleado, logrando que el costo laboral sea más eficiente en relación con los ingresos generados.

“La claridad no llega esperando; se construye. Porque para el líder que busca el siguiente nivel, es mejor actuar en vez de esperar a que los cambios del mercado definan el futuro de la empresa”, agrega el experto.