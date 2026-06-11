Confirmada la ley seca en Bogotá: estas son las fechas para la segunda vuelta

La ley seca volverá a Bogotá durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La Alcaldía anunció que la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá durante todo el fin de semana electoral con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada de votación.

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La medida fue confirmada por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, quien explicó que la decisión se tomó tras evaluar el desarrollo de la primera vuelta y la necesidad de concentrar todos los esfuerzos institucionales en la protección del proceso democrático.

¿Cuándo habrá ley seca en Bogotá?

De acuerdo con el anuncio oficial, la restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

Esto significa que durante gran parte del fin de semana electoral estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales de la capital.

La medida cubrirá la jornada previa a las elecciones, el día de las votaciones y las horas posteriores al cierre de las urnas, un periodo considerado clave para la seguridad y el control del orden público.

¿Por qué vuelve la ley seca durante las elecciones?

Según explicó el secretario de Gobierno, la administración distrital busca que todas las capacidades operativas de la Policía y las autoridades estén enfocadas exclusivamente en garantizar unas elecciones tranquilas.

Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz, señaló el funcionario.

La decisión también responde a la necesidad de prevenir situaciones que puedan alterar la convivencia ciudadana durante uno de los eventos democráticos más importantes del país.

El país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico, reiteró.

Desde la Alcaldía reconocieron que se trata de una medida que genera impacto en algunos sectores económicos y en la ciudadanía, pero insistieron en que la prioridad es preservar la seguridad durante el proceso electoral.

Sabemos que no es una decisión fácil, concluyó.

Los colombianos regresarán a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.

La contienda enfrenta a las fórmulas presidenciales encabezadas por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, así como por Iván Cepeda y Aída Marina Quilcué, candidatos respaldados por el Pacto Histórico.

La jornada será determinante para definir el rumbo político, económico y social de Colombia durante los próximos cuatro años.

Mientras se acerca la fecha de las elecciones, las autoridades distritales avanzan en la preparación logística y de seguridad para garantizar una participación ciudadana en condiciones de tranquilidad y normalidad.